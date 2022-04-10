Ronaldinho Gaúcho comenta saída de Messi do Barcelona: 'Nunca imaginei vê-lo com outra camisa'

Um dos grandes nomes da história do Barcelona, o brasileiro Ronaldinho Gaúcho falou sobre a saída de Lionel Messi do clube catalão. Em entrevista ao jornal "Mundo Deportivo", o brasileiro afirmou que foi estranho e que não imaginava que isso aconteceria.- Foi uma surpresa, não só para mim, mas para todos os amantes de futebol. Jamais imaginaria que iria vê-lo com outra camisa, mas são coisas que acontecem, e, para mim, o mais importante é que ele esteja feliz, não importa onde for - comentou R10.

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Em viagem a Barcelona, o jogador visitou o Camp Nou nos últimos dias. O jogador relembrou que recentemente esteve em Paris para assistir a um jogo do PSG e que conversou com o astro argentino.

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- Conversamos, estivemos juntos em Paris, mas a vida é assim. Há surpresas, coisas que acontecem, e, como já disse, o mais importante é vê-lo feliz - disse o brasileiro, que também atuou na equipe francesa.