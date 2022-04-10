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Ronaldinho Gaúcho comenta saída de Messi do Barcelona: 'Nunca imaginei vê-lo com outra camisa'

Em visita à cidade catalã, ex-jogador brasileiro afirmou sentir surpresa quando argentino deixou o clube, mas disse que faz parte do futebol: 'A vida é assim'...

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 10:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 abr 2022 às 10:15
Um dos grandes nomes da história do Barcelona, o brasileiro Ronaldinho Gaúcho falou sobre a saída de Lionel Messi do clube catalão. Em entrevista ao jornal "Mundo Deportivo", o brasileiro afirmou que foi estranho e que não imaginava que isso aconteceria.- Foi uma surpresa, não só para mim, mas para todos os amantes de futebol. Jamais imaginaria que iria vê-lo com outra camisa, mas são coisas que acontecem, e, para mim, o mais importante é que ele esteja feliz, não importa onde for - comentou R10.
+ Veja a tabela e os jogos da La Liga
Em viagem a Barcelona, o jogador visitou o Camp Nou nos últimos dias. O jogador relembrou que recentemente esteve em Paris para assistir a um jogo do PSG e que conversou com o astro argentino.
+ Saiba quais são os 20 jogadores mais valiosos das quartas de final da Champions League
- Conversamos, estivemos juntos em Paris, mas a vida é assim. Há surpresas, coisas que acontecem, e, como já disse, o mais importante é vê-lo feliz - disse o brasileiro, que também atuou na equipe francesa.
Crédito: MessieRonaldinhosãodoisdosmaioresnomesdahistóriadoBarcelona(Foto:LLUISGENE/AFP

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