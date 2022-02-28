Ronald sai com dores na coxa e pode se tornar nova baixa do Botafogo neste início de temporada

A lista de desfalques do Botafogo pode ficar mais extensa. O ponta Ronald se queixou de dores na coxa e foi substituído aos 20 minutos do primeiro tempo na partida na qual a equipe perdeu por 5 a 3 para a Portuguesa, neste domingo (27), no Luso-Brasileiro. Com isto, o Alvinegro pode alcançar a marca 11 atletas entregues ao departamento médico desde o início da pré-temporada. Ronald deixou o campo no momento da parada técnica do primeiro tempo.