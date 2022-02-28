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Ronald sai com dores na coxa e pode se tornar nova baixa do Botafogo neste início de temporada

Ponta pediu para deixar a partida contra a Portuguesa e iniciou tratamento com gelo ainda no banco de reservas no duelo neste domingo (27)...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 21:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 fev 2022 às 21:50
A lista de desfalques do Botafogo pode ficar mais extensa. O ponta Ronald se queixou de dores na coxa e foi substituído aos 20 minutos do primeiro tempo na partida na qual a equipe perdeu por 5 a 3 para a Portuguesa, neste domingo (27), no Luso-Brasileiro. Com isto, o Alvinegro pode alcançar a marca 11 atletas entregues ao departamento médico desde o início da pré-temporada. Ronald deixou o campo no momento da parada técnica do primeiro tempo.
Ronald avisou ao técnico Lúcio Flávio estava sentindo dores na coxa e foi sacado para a entrada de Erison. Já no banco de reservas, o ponta iniciou tratamento com gelo. Neste duelo com a Lusinha, a equipe não teve Jonathan Silva, Hugo, Carlinhos, Vinícius Lopes, William Klaus, Diego Gonçalves, Ênio, Gabriel Tigrão e Vitinho.
Crédito: RonaldfoisubstituídoporErison(Foto:VítorSilva/Botafogo

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