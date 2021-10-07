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futebol

Ronald retorna ao Botafogo exatamente após um turno sem jogar

Atacante se recuperou de lesão no tornozelo e está liberado para atuar na partida contra o CRB, nesta sexta-feira
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LanceNet

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Publicado em 

07 out 2021 às 06:00

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 06:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Após ficar três meses fora, Ronald se recuperou de uma lesão no tornozelo direito e está de volta à equipe do Botafogo. O atacante foi liberado pelo departamento médico nesta semana e vai ser opção para Enderson Moreira na partida contra o CRB, nesta sexta-feira, no Nilton Santos. A última vez que Ronald entrou em campo foi justamente contra o CRB, ainda pelo primeiro turno da Série B.> Confira a tabela e os jogos da Série B
Antes de sofrer a lesão, Ronald era um dos destaques do Botafogo, que ainda era comandado por Chamusca. O atacante era titular da equipe e contribuía para o sistema ofensivo com velocidade e bom aproveitamento de dribles no ataque. Ronald chegou ainda não conseguiu marcar gol com a camisa alvinegra mas conseguiu dar 2 assistências.
> Botafogo abre venda de ingressos e muda o protocolo para a partida contra o CRB
Com a volta de Ronald, o técnico Enderson Moreira terá mais uma opção para o setor ofensivo do Botafogo. Com Chamusca, o atacante costumava a atuar pelo corredor direito, onde atuam Marco Antônio, Warley e Rafael. O treinador ainda conta com Diego Gonçalves e Ênio, que costumam atuar pelo lado esquerdo de ataque.

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