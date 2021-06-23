Ronald passa por protocolo de concussão e volta a treinar pelo Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Marcelo Chamusca deve contar com um importante retorno para a sequência do Botafogo. Ronald treinou normalmente durante esta semana e não deve ser problema para enfrentar o Sampaio Corrêa no próximo sábado, no Maranhão, pela 7ª rodada da Série B.

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O atacante não atuou na derrota para o Náutico, no último domingo, por estar cumprindo o protocolo de concussão. O camisa 31 havia levado uma pancada na cabeça diante do Londrina, na rodada anterior. O procedimento é que o atleta fique longe de atividades esportivas por até 72 horas.

Ronald passou pelo protocolo, está se sentindo bem e foi liberado para retornar às atividades. O Botafogo tem treinado no CT da Saferj, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, durante a Copa América.

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