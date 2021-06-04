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futebol

Ronald Koeman comenta permanência no Barcelona: 'Estou mais aliviado'

Treinador holandês da equipe do Barcelona comemorou a sua permanência no clube catalão na próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2021 às 14:44

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 14:44

Crédito: Josep LAGO / AFP
O presidente do Barcelona, Joan Laporta, assegurou a permanência de seu treinador, o holandês Ronald Koeman, por mais uma temporada. O comandante da equipe balançou no cargo, e viu diversos nomes serem especulados para a vaga.
Veja a tabela da EurocopaComeçou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!- Estou mais aliviado por dizer aos meus jogadores e ao meu staff para estarem apenas concentrados na nova temporada. As últimas semanas foram muito intensas, mas estou satisfeito pelo presidente Laporta ter mantido o seu apoio em mim e tudo foi restabelecido com calma - disse o treinador.
Koeman também garantiu que pretende fazer parte da reformulação do Barcelona, clube que, segundo ele, pode voltar a ser vencedor de diversos títulos.
- O objetivo de todos no clube é o mesmo: Construir um Barcelona ganhador e que tenha sucesso - falou o comandante holandês do Barça.
Com contrato somente até o fim da próxima temporada, em junho de 2022, Joan Laporta disse que ainda não é o momento de pensar na renovação de Ronald Koeman. O presidente balugrana afirmou que no momento certo conversará com o holandês sobre o futuro.

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