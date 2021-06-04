Ronald Koeman comenta permanência no Barcelona: 'Estou mais aliviado'

Crédito: Josep LAGO / AFP

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, assegurou a permanência de seu treinador, o holandês Ronald Koeman, por mais uma temporada. O comandante da equipe balançou no cargo, e viu diversos nomes serem especulados para a vaga.

Veja a tabela da EurocopaComeçou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!- Estou mais aliviado por dizer aos meus jogadores e ao meu staff para estarem apenas concentrados na nova temporada. As últimas semanas foram muito intensas, mas estou satisfeito pelo presidente Laporta ter mantido o seu apoio em mim e tudo foi restabelecido com calma - disse o treinador.

Koeman também garantiu que pretende fazer parte da reformulação do Barcelona, clube que, segundo ele, pode voltar a ser vencedor de diversos títulos.

- O objetivo de todos no clube é o mesmo: Construir um Barcelona ganhador e que tenha sucesso - falou o comandante holandês do Barça.