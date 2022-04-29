Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ronald Araújo se emociona após renovar no Barcelona com cláusula bilionária: 'Melhor clube do mundo'
futebol

Ronald Araújo se emociona após renovar no Barcelona com cláusula bilionária: 'Melhor clube do mundo'

Zagueiro uruguaio assinou seu novo contrato com o clube espanhol até 2026...

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 12:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 abr 2022 às 12:29
O zagueiro Ronald Araújo não escondeu a emoção após ter seu contrato renovado com o Barcelona até 2026, com direito a uma cláusula de rescisão que subiu para 1 bilhão de euros (R$ 5,2 bilhões). - Sinto uma enorme felicidade por estar neste clube, o melhor do mundo. Quero primeiro agradecer a Deus por esta oportunidade, a toda a minha família, aos meus pais e à minha esposa. Fico animado, porque passamos por muita coisa e fazer isso é muito importante para nós. Senti o apoio desde o início quando cheguei - disse o jogador.
> Confira a tabela e a classificação da La Liga
O defensor de 23 anos chegou ao clube catalão em 2018, quando ingressou na equipe B vindo do Boston River-URU, em transferência que custou 2 milhões de euros (cerca de R$ 10 milhões). - Quero agradecer à comissão técnica que tive, aqueles que apostaram em mim. Vim para um novo clube, com um estilo diferente. Foi difícil, mas agora assinei com a equipe principal. É também um satisfação para os meus companheiros que sempre me apoiaram.
- Trabalhamos muito para estar aqui. Primeiro estar na Europa, no Barcelona, ​​e depois me sentir importante como na equipe principal. É uma felicidade. Nunca duvidei, sempre quis ficar aqui. Acredito muito no projeto, nos jovens que temos. Vamos levantar e conquistar muitos títulos - disse Araújo.
Crédito: RonaldAraújoagradouàdiretoriadoBarcelonaetevevínculoestendidoaté2026(Foto:Divulgação/FCBarcelona

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados