Ronald Araújo se emociona após renovar no Barcelona com cláusula bilionária: 'Melhor clube do mundo'

O zagueiro Ronald Araújo não escondeu a emoção após ter seu contrato renovado com o Barcelona até 2026, com direito a uma cláusula de rescisão que subiu para 1 bilhão de euros (R$ 5,2 bilhões). - Sinto uma enorme felicidade por estar neste clube, o melhor do mundo. Quero primeiro agradecer a Deus por esta oportunidade, a toda a minha família, aos meus pais e à minha esposa. Fico animado, porque passamos por muita coisa e fazer isso é muito importante para nós. Senti o apoio desde o início quando cheguei - disse o jogador.

> Confira a tabela e a classificação da La Liga

O defensor de 23 anos chegou ao clube catalão em 2018, quando ingressou na equipe B vindo do Boston River-URU, em transferência que custou 2 milhões de euros (cerca de R$ 10 milhões). - Quero agradecer à comissão técnica que tive, aqueles que apostaram em mim. Vim para um novo clube, com um estilo diferente. Foi difícil, mas agora assinei com a equipe principal. É também um satisfação para os meus companheiros que sempre me apoiaram.

- Trabalhamos muito para estar aqui. Primeiro estar na Europa, no Barcelona, ​​e depois me sentir importante como na equipe principal. É uma felicidade. Nunca duvidei, sempre quis ficar aqui. Acredito muito no projeto, nos jovens que temos. Vamos levantar e conquistar muitos títulos - disse Araújo.