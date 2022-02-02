Rômulo é diagnosticado com Covid-19 e desfalca o Cruzeiro no clássico contra o América-MG

O Cruzeiro não poderá contar com Rômulo no duelo contra o América-MG, nesta quarta-feira, 2 de fevereiro, às 21h30, no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro informou que o lateral testou positivo para Covid-19, em exame realizado terça-feira, 1º.

A Raposa informou que Rômulo recebeu as duas doses da vacina, apresenta sintomas leves. e já iniciou o isolamento e sob cuidados do departamento médico do Cruzeiro. Em seu lugar no time, Gabriel Dias deve começar como titular da lateral direita.Novas opções para Pezzolano

Se Rômulo está fora, o técnico Paulo Pezzolano ganhará opções para o jogo com o coelho. O zagueiro Maicon e meio de campo Pedro Castro, que se recuperarm da Covid, podem aparecer na equipe nos lugares de Matheus Silva e Filipe Machado.

João Paulo e Waguininho, que foram bem diante do Athletic, podem voltar Pa equipe como titulares. Além de Rômulo, quem fica fora do clássico é Vitor Leque, que se recupera de uma pancada sofrida no tornozelo esquerdo.

O provável Cruzeiro deve ter: Rafael Cabral; Gabriel Dias, Mateus Silva (Maicon), Sidnei e Rafael Santos; Lucas Ventura , Filipe Machado (Pedro Castro), Giovanni (Bruno José), João Paulo e Waguininho; Thiago (Edu).