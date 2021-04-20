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Romulo é apresentado e transparece o amor que tem pelo Vasco: 'A ansiedade está demais'

Volante retorna a São Januário após dez anos. Foi na Colina onde ele viveu os melhores momentos da carreira. Aos 30 anos, afirma estar feliz e bem fisicamente...

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 13:30

LanceNet

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Publicado em 

20 abr 2021 às 13:30
Crédito: Reprodução/VascoTV
O ditado "o bom filho à casa torna" é conhecido. Mas às vezes o filho volta exalando felicidade. Pois foi uma enorme alegria que o volante Romulo nem fez questão de tentar esconder na entrevista coletiva de apresentação. Ou reapresentação, no início da tarde desta terça-feira.- Hoje, quando cheguei aqui em São Januário, a sensação, o sentimento de alegria foi muito grande. Passou um filme do tempo em que eu morava aqui, olhava o time profissional treinar e sempre com a ambição de estar ali um dia com eles. Com trabalho e dedicação, conquistei isso, e não tem preço. (Hoje) É, com certeza, um dos dias mais felizes da minha vida. Sem dúvida, este é o clube onde fui mais feliz na minha vida - garantiu o meio-campista.
Hoje com 30 anos, Romulo foi campeão da Copa do Brasil com o Cruz-Maltino e disputou mais de 100 jogos com a cruz de malta. Passou por outros clubes do Brasil e de fora - estava na China mais recentemente. Teve problemas físicos, mas não só por conta deles nunca mais foi o jogador que chegou à Seleção Brasileira. Ele explica.
- O ponto principal vai ser me sentir feliz. Quando meu empresário chegou com a notícia de que o Vasco me queria de volta, eu nem pensei duas vezes. Foi o lugar em que eu fui mais feliz na minha vida. O sentimento de felicidade está muito grande. E se sentir abraçado é muito importante - pontuou.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
A tendência é que Rômulo assuma, com o tempo, a titularidade na posição de primeiro volante. Dez anos atrás, ele jogou tanto como primeiro, quanto como segundo. Antes dele, Andrey, Galarza, Bruno Gomes e Caio Lopes são as opções do Cruz-Maltino para a posição.
- Como eu falei, estou me sentindo muito bem fisicamente. Não tenho mais 20 anos, claro, mas chego com mais experiência, mais a agregar à garotada. Já passei o que eles estão vivendo. Em relação à parte física, vai depender da comissão técnica. Estou me empenhando demais para estar pronto e a ansiedade está demais - revelou.

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