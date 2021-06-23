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Romulo, do Vasco, testa positivo para Covid-19 e não enfrenta o Cruzeiro pela Série B do Brasileirão

Volante seguirá todos os protocolos e será afastado, assim como o goleiro Vanderlei. Marcelo cabo não poderá reperir a escalação que venceu o CRB por 3 a0 em são Januário...
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Publicado em 

23 jun 2021 às 14:18

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 14:18

Crédito: Romulo irá desfalcar o Vasco contra o Cruzeiro pela sexta rodada da Série B do Brasileirão (Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco terá um desfalque para o duelo contra o Cruzeiro, nesta quinta-feira, às 21h30, no Mineirão. Trata-se do volante Romulo, que testou positivo para Covid-19. Ele seguirá todos os protocolos e será afastado, assim como o goleiro Vanderlei. Com isso, o técnico Marcelo Cabo não poderá repetir a escalação que derrotou o CRB por 3 a 0.
> Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
No sábado, contra a equipe alagoana, Marcelo Cabo decidiu mudar a ideia de jogo e fazer sete mudanças na equipe (a oitava foi o goleiro Vanderlei que testou positivo na sexta-feira). As modificações surtiram efeito e a defesa ficou menos exposta diferente do que aconteceu na derrota por 2 a 0 diante do Avaí, também em São Januário.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Com o desfalque de Romulo, Michel e Andrey são as alternativas para disputar a vaga e o provável time do Vasco para disputar o clássico nacional contra o Cruzeiro é: Lucão; Zeca, Ernando, Leandro Castan e Riquelme; Michel (Andrey), Bruno Gomes, MT e Morato; Marquinhos Gabriel e Cano.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
Caso o Gigante da Colina conquiste a vitória poderá entrar no G4 ao fim da sexta rodada da Série B dependendo da combinação de resultados. A diferença para a zona de acesso é de apenas um ponto e Cabo busca o equilíbrio e regularidade das mudanças para que o equipe engrene de vez na competição e tenha uma campanha mais tranquila e consistente.

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