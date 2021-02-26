Romário, ídolo do Flamengo, parabeniza time pelo oitavo título de Campeão Brasileiro

O octacampeonato do Flamengo foi sacramentado na última quinta-feira, mas as comemorações e os elogios persistem até hoje. Depois do ex-auxiliar Jordi Guerrero e do Bayern de Munique, o ídolo do Rubro-Negro Carioca Romário parabenizou, através das redes sociais, o time por mais uma conquista.+ Dinastia sem fim: motivos para acreditar que as glórias do Flamengo seguirão- Parabéns, Mengão! Octacampeão pelo Brasileirão! Parabéns à torcida, aos atletas e a toda equipe técnica. - comemorou o baixinho. Romário é o quinto maior artilheiro da história do clube, com 204 gols. Com a camisa rubro-negra, ele venceu títulos como o Carioca de 1996 e 1999, além da Mercosul de 1999.