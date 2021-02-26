AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Romário, ídolo do Flamengo, parabeniza time pelo oitavo título de Campeão Brasileiro
futebol

Romário, ídolo do Flamengo, parabeniza time pelo oitavo título de Campeão Brasileiro

Quinto maior artilheiro da história do clube, com 204 gols, o baixinho conquistou o Carioca de 1996 e 1999, além da Mercosul de 1999...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 20:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 fev 2021 às 20:10
Crédito: Reprodução
O octacampeonato do Flamengo foi sacramentado na última quinta-feira, mas as comemorações e os elogios persistem até hoje. Depois do ex-auxiliar Jordi Guerrero e do Bayern de Munique, o ídolo do Rubro-Negro Carioca Romário parabenizou, através das redes sociais, o time por mais uma conquista.+ Dinastia sem fim: motivos para acreditar que as glórias do Flamengo seguirão- Parabéns, Mengão! Octacampeão pelo Brasileirão! Parabéns à torcida, aos atletas e a toda equipe técnica. - comemorou o baixinho. Romário é o quinto maior artilheiro da história do clube, com 204 gols. Com a camisa rubro-negra, ele venceu títulos como o Carioca de 1996 e 1999, além da Mercosul de 1999.
O Flamengo já volta a campo na próxima terça-feira, no Maracanã, contra o Nova Iguaçu, às 21h30. A partida será válida pela primeira rodada do Campeonato Carioca.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como Kim Jong-un fez uma 'transformação milagrosa' da economia da Coreia do Norte e se fortaleceu: 'O regime está mais rico do que nunca'
Instituto Ponte
O Brasil que transforma pessoas
Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira
Filarmônica Moderna Brasileira apresenta sucessos de Michael Jackson em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados