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futebol

Roman Abramovich, dono do Chelsea, planeja comprar clube da Turquia

Empresário russo estuda a possibilidade de adquirir o Göztepe...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mar 2022 às 11:01

Publicado em 23 de Março de 2022 às 11:01

Roman Abramovich, dono do Chelsea, cogita a possibilidade de comprar o Göztepe, clube da Turquia, segundo o portal "Fanatik". Mehmet Sepil, atual proprietário da entidade, já disse que estaria disposto a vender suas ações nesta temporada.Por conta de supostas alianças com Vladimir Putin, o empresário russo está sofrendo uma série de sanções econômicas do Reino Unido. Com isso, Abramovich busca vender o Chelsea, embora este processo se encontre na fase de seleção de compradores.
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Essa sanções iniciadas no Reino Unido foram aderidas pela União Europeia. Nesse sentido, o investidor vê com bons olhos a compra de uma nova equipe na Turquia, onde ele não iria sofrer com punições por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia.
O Göztepe se encontra na 18ª posição no Campeonato Turco e está próximo de ser rebaixado. No entanto, a chegada de Abramovich pode revolucionar um modesto clube e torná-lo competitivo em uma liga em que os clubes mais tradicionais do país não vivem um grande momento.
Crédito: NaTurquia,AbramovichnãosofresançõescomonoReinoUnido(Foto:AFP

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