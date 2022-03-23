Roman Abramovich, dono do Chelsea, planeja comprar clube da Turquia

Roman Abramovich, dono do Chelsea, cogita a possibilidade de comprar o Göztepe, clube da Turquia, segundo o portal "Fanatik". Mehmet Sepil, atual proprietário da entidade, já disse que estaria disposto a vender suas ações nesta temporada.Por conta de supostas alianças com Vladimir Putin, o empresário russo está sofrendo uma série de sanções econômicas do Reino Unido. Com isso, Abramovich busca vender o Chelsea, embora este processo se encontre na fase de seleção de compradores.

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Essa sanções iniciadas no Reino Unido foram aderidas pela União Europeia. Nesse sentido, o investidor vê com bons olhos a compra de uma nova equipe na Turquia, onde ele não iria sofrer com punições por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia.

O Göztepe se encontra na 18ª posição no Campeonato Turco e está próximo de ser rebaixado. No entanto, a chegada de Abramovich pode revolucionar um modesto clube e torná-lo competitivo em uma liga em que os clubes mais tradicionais do país não vivem um grande momento.