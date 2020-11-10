Rogério Ceni tem nome publicado no BID e comandará o Flamengo diante do São Paulo

A estreia de Rogério Ceni no comando do Flamengo já tem data marcada. Na tarde desta terça-feira, o novo técnico rubro-negro teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e estará liberado para dirigir o clube diante do São Paulo, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. A partida, válida pelas quartas de final, será disputada no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). Rogério Ceni foi contratado pelo Flamengo nesta segunda-feira, poucas horas após a demissão de Domènec Torrent. O ex-treinador do Fortaleza chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira e teve um primeiro dia agitado. Sem tempo a perder, ele foi apresentado no CT Ninho do Urubu e já comandou o primeiro treinamento com a equipe.
Para acelerar esse processo de adaptação em meio à maratona de jogos, Rogério Ceni irá morar no Ninho do Urubu pelas próximas semanas. Perguntado sobre o assunto na coletiva, o treinador explicou que pretende conhecer toda a infraestrutura do clube o mais rápido possível.
- É a única maneira (morar no Ninho do Urubu, inicialmente). Senão se perde muito tempo. Vou ficar o tempo necessário para conhecer todos os setores. Prefiro ficar por aqui. Super bonito, melhor do que hotel. Quero acompanhar treinos das categorias inferiores também.