Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Rogério Ceni responde sobre a possibilidade de aproveitar Rodinei no Flamengo em 2021
futebol

Rogério Ceni responde sobre a possibilidade de aproveitar Rodinei no Flamengo em 2021

Lateral-direito de 29 anos está cedido ao Internacional até meados deste ano...

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 22:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 abr 2021 às 22:46
Crédito: Ricardo Duarte/Inter
O Flamengo deve contar com Rodinei a partir do segundo semestre deste ano, quando encerrará o seu empréstimo com o Internacional. E, neste sábado, logo após o título da Taça Guanabara, conquistada com a vitória por 2 a 1 sobre o Volta Redonda, no Maracanã, Rogério Ceni respondeu acerca da possibilidade.- Pelo que eu sei, me informaram que Rodinei é jogador do Flamengo e tem contrato até 2022. Há de se destacar que ele fez um grande Brasileirão com o Inter. Se for do desejo do clube que o atleta seja reintegrado, vamos trabalhar com o maior prazer com ele - falou Ceni.
Rodinei tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2022. Pelo Internacional, está cedido desde o ano passado, quando realizou 39 partidas pelo Colorado, que não exercerá a opção de compra.
Nesta noite, aliás, o lateral-direito de 29 anos marcou um dos gols na goleada sobre o Esportivo, pelo Campeonato Gaúcho.
Para a posição, o Flamengo conta com Isla, Matheuzinho e João Lucas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Notas, Real, dinheiro, cédulas
Aposentados e pensionistas do INSS começam a receber 13º nesta sexta (24)
Dor abdominal é um dos sintomas da pancreatite
Sintomas de pancreatite: veja quais são os sinais de alerta
Imagem de destaque
O surpreendente benefício da cerveja para a saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados