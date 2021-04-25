Rogério Ceni responde sobre a possibilidade de aproveitar Rodinei no Flamengo em 2021

O Flamengo deve contar com Rodinei a partir do segundo semestre deste ano, quando encerrará o seu empréstimo com o Internacional. E, neste sábado, logo após o título da Taça Guanabara, conquistada com a vitória por 2 a 1 sobre o Volta Redonda, no Maracanã, Rogério Ceni respondeu acerca da possibilidade.- Pelo que eu sei, me informaram que Rodinei é jogador do Flamengo e tem contrato até 2022. Há de se destacar que ele fez um grande Brasileirão com o Inter. Se for do desejo do clube que o atleta seja reintegrado, vamos trabalhar com o maior prazer com ele - falou Ceni.