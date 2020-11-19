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Rogério Ceni reclama de acréscimos em derrota do Flamengo: 'Meu time sem chance de ganhar, desgastado'

Treinador não gostou dos seis minutos dados pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio, quando o placar já indicava a vitória do São Paulo, no Morumbi, por 3 a 0...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2020 às 00:59

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 00:59

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O São Paulo já vencia por 3 a 0, no Morumbi, e tinha a classificação para a semifinal da Copa do Brasil garantida quando o árbitro Wilton Pereira Sampaio deu seis minutos de acréscimo na etapa final da partida contra o Flamengo - o que irritou Rogério Ceni. De acordo com o site "UOL", o treinador teria se irritado ao ver a indicação do juiz, e reclamou com a equipe de arbitragem.
- Meu time sem chance de ganhar, desgastado e você dando todo esse tempo de desconto - teria afirmado Rogério Ceni, em áudio vazado na transmissão da partida que garantiu o São Paulo na semi da Copa do Brasil, contra o Grêmio.> CONFIRA AS CHAVES E DATAS DAS SEMIFINAIS DA COPA DO BRASIL

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