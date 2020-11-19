Rogério Ceni reclama de acréscimos em derrota do Flamengo: 'Meu time sem chance de ganhar, desgastado'

O São Paulo já vencia por 3 a 0, no Morumbi, e tinha a classificação para a semifinal da Copa do Brasil garantida quando o árbitro Wilton Pereira Sampaio deu seis minutos de acréscimo na etapa final da partida contra o Flamengo - o que irritou Rogério Ceni. De acordo com o site "UOL", o treinador teria se irritado ao ver a indicação do juiz, e reclamou com a equipe de arbitragem.