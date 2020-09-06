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futebol

Rogério Ceni no Corinthians? Andrés diz que contrataria o treinador

Presidente do Timão elogiou o trabalho e a postura de Rogério Ceni - ídolo do São Paulo e atual treinador do Fortaleza. Segundo o cartola, as portas estariam abertas no clube...

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 13:13

LanceNet

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Publicado em 

06 set 2020 às 13:13
Crédito: Rogério Ceni iniciou sua carreira como treinador em 2017, no São Paulo (Divulgação/São Paulo FC
Ídolo máximo do São Paulo, Rogério Ceni não teria portas fechadas para um dia treinar o Corinthians. Pelo menos é o que garante Andrés Sanchez - atual presidente do Timão. Em entrevista para o 'Aqui com o Benja", programa da Fox Sports, o cartola corintiano elogiou o trabalho e a postura do atual técnico do Fortaleza, e deu uma declaração um tanto quanto polêmica.
- Sem problema nenhum (contrataria). Vai ser um dos melhores treinadores do Brasil. É uma grande pessoa, não é mais atleta. Ele sempre respeitou o Corinthians, nunca ofendeu ou tirou sarro, como alguns já fizeram. Não teria nenhum problema de contratá-lo, não - afirmou o presidente do Corinthians.Atleta do São Paulo por mais de duas décadas, considerando o tempo na categoria de base, Rogério Ceni é o jogador que mais jogou pelo Tricolor, com 1237 jogos. Ele também é o maior goleiro-artilheiro da história do futebol. Ao todo, foram 131 gols com a camisa da equipe do Morumbi.
Durante essa história, Ceni rivalizou clássicos memoráveis contra o Corinthians. Inclusive, o centésimo gol do ex-são-paulino aconteceu justamente em um clássico Majestoso, disputado na Arena Barueri, ainda pela fase de grupos do Campeonato Paulista de 2011.

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