Rogério Ceni no Corinthians? Andrés diz que contrataria o treinador

Ídolo máximo do São Paulo, Rogério Ceni não teria portas fechadas para um dia treinar o Corinthians. Pelo menos é o que garante Andrés Sanchez - atual presidente do Timão. Em entrevista para o 'Aqui com o Benja", programa da Fox Sports, o cartola corintiano elogiou o trabalho e a postura do atual técnico do Fortaleza, e deu uma declaração um tanto quanto polêmica.

- Sem problema nenhum (contrataria). Vai ser um dos melhores treinadores do Brasil. É uma grande pessoa, não é mais atleta. Ele sempre respeitou o Corinthians, nunca ofendeu ou tirou sarro, como alguns já fizeram. Não teria nenhum problema de contratá-lo, não - afirmou o presidente do Corinthians.Atleta do São Paulo por mais de duas décadas, considerando o tempo na categoria de base, Rogério Ceni é o jogador que mais jogou pelo Tricolor, com 1237 jogos. Ele também é o maior goleiro-artilheiro da história do futebol. Ao todo, foram 131 gols com a camisa da equipe do Morumbi.