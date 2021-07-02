Rogério Ceni justifica alteração de João Gomes em vitória do Flamengo: 'Tenho que pensar no próximo jogo'

A atuação do Flamengo não foi das melhores, mas foi suficiente para vencer o Cuiabá por 2 a 0, nesta quinta-feira, e saltar sete posições na tabela. Após a partida na Arena Pantanal, Rogério Ceni foi questionado sobre a substituição de João Gomes, um dos destaques do time no jogo, e citou a sequência de jogos para justificar a saída do jovem.

+ ATUAÇÕES: Pedro e Thiago Maia decidem vitória em noite de tempos distintos- O João Gomes no intervalo estava um pouco cansado. Falou comigo que estava sentindo um pouco. Principalmente, na hora que eu vi o Diego tendo que sair de maca, eu também tenho que pensar no próximo jogo. Não posso só pensar nesses 90 minutos - disse Ceni, antes de finalizar:

- A intensidade também cai e não sei se é bom ou é ruim acabar o jogo com seis garotos da base. São jogadores jovens ainda e isso faz com que o time corra mais. O João saiu porque eu perdi o Diego e não sei quanto tempo o Thiago Maia realmente aguenta. Ele passa a ser um jogador fundamental para a gente nos próximos jogos.

+ Confira a tabela completa do Campeonato BrasileiroCom a vitória em Mato Grosso, o Flamengo chega aos 12 pontos na tabela e salta para a sexta posição, com dois jogos a menos que a maioria dos adversários. A equipe se reapresenta no Ninho do Urubu na tarde desta sexta-feira e inicia a preparação para o clássico contra o Fluminense, que será disputado no domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.Confira outras respostas de Ceni na coletiva:

JOGADORES POUPADOSO papel da fisiologia é importante. Tanto que o Diego Alves não veio porque dentro dos exames e todo equipamento disponível, constatou-se um risco de lesão. Muito provavelmente, o Diego volta contra o Fluminense no domingo. Você não pode ter recursos e não utilizar. Claro que em jogos decisivos você corre certos riscos.