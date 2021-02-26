Rogério Ceni e três jogadores representam o Flamengo na premiação 'Bola de Prata'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Campeão do Brasileirão, o Flamengo foi o time com mais representantes na edição 51 do prêmio 'Bola de Prata', organizado pela ESPN. Na cerimônia realizada nesta sexta-feira, em São Paulo, o treinador Rogério Ceni, o lateral-direito Isla, o volante Gerson e o meia Arrascaeta foram eleitos para a seleção do campeonato.

+ Os números dos principais nomes do Flamengo na campanha do Octa!Após a conquista do título no Morumbi, Gerson e Rogério Ceni ficaram em São Paulo e compareceram presencialmente no evento realizado na capital paulista. Arrascaeta e Isla, por outro lado, seguiram com a delegação para o Rio de Janeiro.

Gerson e Arrascaeta venceram o 'Bola de Prata' pelo segundo ano consecutivo. Em 2019, ambos estavam na seleção do torneio juntamente com outros colegas de elenco: Diego Alves, Rafinha, Arão, Bruno Henrique e Gabigol, além do ex-técnico Jorge Jesus.