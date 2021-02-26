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Rogério Ceni e três jogadores representam o Flamengo na premiação 'Bola de Prata'

Além do treinador, Isla, Gerson e Arrascaeta são eleitos para a seleção do campeonato. Rubro-Negro foi o clube com mais representantes...
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Publicado em 

26 fev 2021 às 12:44

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 12:44

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Campeão do Brasileirão, o Flamengo foi o time com mais representantes na edição 51 do prêmio 'Bola de Prata', organizado pela ESPN. Na cerimônia realizada nesta sexta-feira, em São Paulo, o treinador Rogério Ceni, o lateral-direito Isla, o volante Gerson e o meia Arrascaeta foram eleitos para a seleção do campeonato.
+ Os números dos principais nomes do Flamengo na campanha do Octa!Após a conquista do título no Morumbi, Gerson e Rogério Ceni ficaram em São Paulo e compareceram presencialmente no evento realizado na capital paulista. Arrascaeta e Isla, por outro lado, seguiram com a delegação para o Rio de Janeiro.
Gerson e Arrascaeta venceram o 'Bola de Prata' pelo segundo ano consecutivo. Em 2019, ambos estavam na seleção do torneio juntamente com outros colegas de elenco: Diego Alves, Rafinha, Arão, Bruno Henrique e Gabigol, além do ex-técnico Jorge Jesus.
Diferentemente de 2019, o título do Brasileirão 2020 foi no sufoco. O Flamengo perdeu por 2 a 1 para o São Paulo na noite desta quinta-feira, e só se sagrou campeão porque o Internacional não conseguiu vencer o Corinthians - empatou em 0 a 0. Dessa forma, o Flamengo terminou com 71 pontos, enquanto o Colorado ficou com 70.

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