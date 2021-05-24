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Rogério Ceni e cinco jogadores do Flamengo são eleitos para 'Seleção da Galera' do Carioca 2021

Votação aberta ao público foi realizada nas redes sociais e conta com seis representantes do clube campeão estadual...

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 17:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mai 2021 às 17:50
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O título do Carioca, conquistado pelo Flamengo no último sábado, parece ter aliviado a pressão da torcida sobre Rogério Ceni. Em eleição popular nas redes sociais após a conquista, o treinador superou outros três concorrentes e foi eleito o melhor técnico do Estadual. Além dele, o clube rubro-negro teve mais cinco representantes na chamada 'Seleção da Galera'.
+ Flamengo campeão! Veja todos os títulos do Rubro-Negro no Carioca e quem foi o viceNo sistema defensivo, Matheuzinho e Filipe Luís foram os escolhidos para as posições de laterais. No meio-campo, Gerson e Arrascaeta foram os mais votados nas respectivas votações de volante e meia. No ataque, Gabigol venceu a disputa com grande diferença.
O único atleta do Flamengo que concorreu e não foi eleito foi o atacante Michael. Na votação de atacante, ele recebeu 9% dos votos e ficou atrás de Gabigol (70%) e Cano, do Vasco, que recebeu 17%.
A 'Seleção da Galera' completa tem: Neguete (POR); Matheuzinho (FLA), Diego Guerra (POR), Luccas Claro (FLU) e Filipe Luís (FLA); Andrey (VAS), Gerson (FLA, Gabriel Pec (VAS) e Arrascaeta (FLA); Cano (VAS) e Gabigol (FLA).
+ Fla na liderança: confira a tabela completa da Libertadores
Na seleção oficial do Carioca, eleita por jornalistas selecionados pela Ferj, o Flamengo teve os mesmos cinco representantes em campo, mas Rogério Ceni não levou o prêmio. Confira aqui.

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