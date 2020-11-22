Rogério Ceni confirma Gabigol entre os relacionados para enfrentar o Racing; Pedro não viaja

Além da boa atuação e da vitória por 3 a 1 sobre o Coritiba, os torcedores do Flamengo tiveram mais uma boa notícia na noite deste sábado. Em entrevista coletiva após a partida, Rogério Ceni comentou sobre a situação dos atletas lesionados e confirmou a presença de Gabigol entre os relacionados para a partida contra o Racing, pelas oitavas de final da Libertadores. Por outro lado, Pedro seguirá se recuperando da lesão muscular e não viajará para a Argentina.- O Gabriel vai ser relacionado, ele viaja com a gente amanhã. O Pedro continua em tratamento. Não sei colocar o prazo exato da volta exata dele, mas vem evoluindo dia após dia. Só quando voltarmos da Argentina, eu poderia estipular um prazo para ele retomar aos treinamentos com o grupo.