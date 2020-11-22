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Rogério Ceni confirma Gabigol entre os relacionados para enfrentar o Racing; Pedro não viaja

Camisa 9 retornará ao time rubro-negro após se recuperar de dores na coxa direita...
LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2020 às 22:27

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 22:27

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Além da boa atuação e da vitória por 3 a 1 sobre o Coritiba, os torcedores do Flamengo tiveram mais uma boa notícia na noite deste sábado. Em entrevista coletiva após a partida, Rogério Ceni comentou sobre a situação dos atletas lesionados e confirmou a presença de Gabigol entre os relacionados para a partida contra o Racing, pelas oitavas de final da Libertadores. Por outro lado, Pedro seguirá se recuperando da lesão muscular e não viajará para a Argentina.- O Gabriel vai ser relacionado, ele viaja com a gente amanhã. O Pedro continua em tratamento. Não sei colocar o prazo exato da volta exata dele, mas vem evoluindo dia após dia. Só quando voltarmos da Argentina, eu poderia estipular um prazo para ele retomar aos treinamentos com o grupo.
Além de Gabigol, Filipe Luís deve ser outro atleta de volta ao Rubro-Negro. O lateral-esquerdo também se recuperou de lesão na coxa e já vinha treinando com o restante do grupo. Neste sábado, diante do Coritiba, Diego Ribas voltou a jogar também após longo período com um problema muscular. Rodrigo Caio, por outro lado, seguirá fora da equipe.
Neste domingo, o elenco do Flamengo treina no Ninho do Urubu e embarca no fim da tarde para Buenos Aires para o confronto contra o Racing, válido pela ida das oitavas de final da Libertadores. A partida está marcada para a próxima terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio El Cilindro.

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