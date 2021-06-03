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  • Roger Machado diz que críticas à Copa América não se tratam de hipocrisia: 'Deveria ser cancelada'
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Roger Machado diz que críticas à Copa América não se tratam de hipocrisia: 'Deveria ser cancelada'

Treinador teve postura contrária à realização do evento no Brasil e afirmou que outras competições também deveriam ser repensadas neste momento da pandemia...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2021 às 00:37

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 00:37

Nos últimos dias, a definição sobre a realização da Copa América no Brasil movimentou o futebol e o país. A polêmica decisão da mudança do torneio, que saiu da Colômbia e da Argentina por pressões políticas e por conta da pandemia, vem repercutindo. Nesta quarta-feira, o treinador do Fluminense, Roger Machado, se posicionou contra a competição. Na opinião do técnico, até os jogos que estão em andamento deveriam ser repensados no momento em que os brasileiros ainda atravessam meses complicados por conta da Covid-19.
> ATUAÇÕES: Yago Felipe e Martinelli ditam o ritmo na vitória do Fluminense pela Copa do Brasil
- Tenho ouvido muito sobre a realização e se fala sobre hipocrisia, por que se pode um (torneio) e não se pode outro, se o Brasileiro tá rolando. Assim como a vacina, que quanto mais gente se vacinar melhor, mais se controla a pandemia. Quanto menos eventos houver dentro do país, com estrangeiros e pessoas no país podendo trazer mais variantes, melhor. Não deve ser autorizado - disse Roger.
- Minha opinião é que deveria ser cancelada e fazer em outro momento. A Copa América tem sempre. Não se trata de hipocrisia. Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores já deveriam se repensar. Agregar mais uma competição não é saudável neste momento - completou.
Veja os confrontos da Copa do Brasil
Nesta quarta-feira, o Brasil registrou 92.115 novos casos de Covid-19, o maior número em 24 horas desde 25 de março. Desde o começo da pandemia 16.717.687 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus. O país também teve 2.390 mortes pela doença no último dia, totalizando 467.702 óbitos.

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