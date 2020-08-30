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futebol

Roger Machado deixa o futuro em aberto no Bahia

Treinador demonstrou insatisfação com o momento da equipe e evitou pensar a longo prazo...

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 16:48

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2020 às 16:48
Crédito: Felipe Oliveira/E.C Bahia
O momento no Bahia é de muita pressão. Após mais uma atuação ruim do time no Campeonato Brasileiro, desta vez diante do Palmeiras, o técnico Roger Machado voltou a ser questionado e deu indícios de insatisfação.Na conversa com a imprensa pós-jogo, o treinador evitou pensar a longo prazo e garantiu que, devido ao momento instável, ele prefere projetar jogo a jogo.
‘No momento que a gente está atravessando, uso o critério de pensar jogo a jogo. Não penso na estratégia de dois jogos. Pelo momento que a gente está vivendo, não sei se vou estar aqui’, declarou.
Após cinco partidas no Brasileirão, o Esquadrão de Aço é o nono colocado, com oito pontos. O próximo jogo será na quarta-feira, diante do Flamengo, em Salvador.

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