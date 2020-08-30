Roger Machado deixa o futuro em aberto no Bahia

Crédito: Felipe Oliveira/E.C Bahia

O momento no Bahia é de muita pressão. Após mais uma atuação ruim do time no Campeonato Brasileiro, desta vez diante do Palmeiras, o técnico Roger Machado voltou a ser questionado e deu indícios de insatisfação.Na conversa com a imprensa pós-jogo, o treinador evitou pensar a longo prazo e garantiu que, devido ao momento instável, ele prefere projetar jogo a jogo.

‘No momento que a gente está atravessando, uso o critério de pensar jogo a jogo. Não penso na estratégia de dois jogos. Pelo momento que a gente está vivendo, não sei se vou estar aqui’, declarou.