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futebol

Roger Machado agradece mensagens de força após falecimento da mãe

Treinador do Bahia que foi liberado para acompanhar o sepultamento em Porto Alegre na última sexta-feira (26) disse que 'gesto vale muito' e que 'jamais será esquecido'...
LanceNet

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Publicado em 

27 jun 2020 às 19:12

Publicado em 27 de Junho de 2020 às 19:12

Crédito: Divulgação/Bahia
Na última quinta-feira (25), o técnico Roger Machado recebeu uma triste notícia: o falecimento de sua mãe, Ione Machado, aos 83 anos de idade na cidade de Porto Alegre.
O treinador do Esquadrão foi liberado pelo clube para acompanhar o sepultamento na capital do estado do Rio Grande do Sul, algo que inclusive motivou a mudança do responsável pela entrevista coletiva dada após as atividades que ficou sob responsabilidade do lateral-esquerdo Juninho Capixaba.
Tendo recebido várias mensagens de carinho e apoio, o técnico usou as suas redes sociais para agradecer as manifestações além de pontuar que tudo o que foi recebido por ele foi de grande valia e sempre estará em sua memória:
- O conforto e o abraço de tantos amigos, que mesmo sem meu contato diário fizeram questão de enviar, me ajudaram muito a superar a tristeza enorme pela perda da minha mãe. Muito obrigado e saibam que o gesto vale muito e jamais será esquecido. Um beijo e uma saudação a cada um de vocês. E MAIS:Léo Natel dá adeus ao São Paulo e chega nesta semana ao CorinthiansAlex, Neto e Zico elegem Everton Ribeiro como o '10 do Brasil' e melhor jogador do FlamengoÍdolo do Santos, Dorval se recupera de dores e recebe alta do hospitalDiniz promete atenção especial ao lado emocional na volta do São PauloEstádios de Recife estão sob ameaça de protocolo da Federação Pernambucana E MAIS:

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