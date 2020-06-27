Roger Machado agradece mensagens de força após falecimento da mãe

O treinador do Esquadrão foi liberado pelo clube para acompanhar o sepultamento na capital do estado do Rio Grande do Sul, algo que inclusive motivou a mudança do responsável pela entrevista coletiva dada após as atividades que ficou sob responsabilidade do lateral-esquerdo Juninho Capixaba.

Tendo recebido várias mensagens de carinho e apoio, o técnico usou as suas redes sociais para agradecer as manifestações além de pontuar que tudo o que foi recebido por ele foi de grande valia e sempre estará em sua memória:

- O conforto e o abraço de tantos amigos, que mesmo sem meu contato diário fizeram questão de enviar, me ajudaram muito a superar a tristeza enorme pela perda da minha mãe. Muito obrigado e saibam que o gesto vale muito e jamais será esquecido. Um beijo e uma saudação a cada um de vocês. E MAIS:Léo Natel dá adeus ao São Paulo e chega nesta semana ao CorinthiansAlex, Neto e Zico elegem Everton Ribeiro como o '10 do Brasil' e melhor jogador do FlamengoÍdolo do Santos, Dorval se recupera de dores e recebe alta do hospitalDiniz promete atenção especial ao lado emocional na volta do São PauloEstádios de Recife estão sob ameaça de protocolo da Federação Pernambucana E MAIS: