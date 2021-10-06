Róger Guedes elege Flamengo 'melhor do Brasil' e prevê jogo 'muito bom' quando enfrentar o Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians

Um dia depois de ajudar o Corinthians a vencer o Bahia por 3 a 1, na Neo Química Arena, e assumir a quarta posição do Campeonato Brasileiro, Róger Guedes comentou nesta quarta-feira sobre o bom momento vivido pelo time e também opinou sobre a condição das principais forças da competição.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Confira as fotos da nova terceira camisa roxa do Corinthians

E ao ser questionado sobre qual time joga o futebol mais bonito atualmente no País, na condição de eleger uma equipe entre Flamengo, Atlético-MG e Palmeiras, o atacante não se inibiu em revelar publicamente a sua opinião em relação a este tema.

- Não fico em cima do muro não. Time mais bonito de ver jogar? É o Flamengo, sem sombra de dúvida, hoje é o time que está muito bem. Já faz dois, três anos, que está muito bem e para mim é a melhor equipe - disse o atleta, em entrevista à ESPN Brasil.Em seguida, o jogador enfatizou que a manutenção da maior parte do elenco rubro-negro nas últimas temporadas se tornou um grande trunfo para tornar o time carioca tão forte no cenário nacional e também sul-americano. - É uma equipe para a qual veio mais jogadores, mas que manteve 70% dos mesmos jogadores jogando juntos. Esse entrosamento ajuda muito. É a melhor equipe hoje do campeonato, no sentido de entrosamento e jogando bonito também - completou.​REENCONTRO COM O RIVAL NA 33ª RODADA​

Corinthians e Flamengo só voltarão a medir forças dentro de campo na 33ª rodada do Brasileirão. Porém, o bom momento vivido pelo Timão, que está há dez partidas invicto, motivou Róger Guedes a já projetar o futuro confronto com os rubro-negros.

O atleta lembrou do reencontro marcado com o rival, ainda em data a ser confirmada pela CBF, ao ser questionado sobre o peso que a volta da torcida aos estádios tem para o Corinthians e outros clubes na continuidade do Brasileirão.

- Muda tudo, né? Como a gente diz, é o 12º jogador. O Corinthians e o Flamengo têm as duas maiores torcidas do Brasil e este próximo jogo com o Flamengo promete ser muito bom - disse o atacante, se referindo ao duelo que deverá realizado no Maracanã.

A última equipe a derrotar o Corinthians no Brasileirão foi justamente o Flamengo, no dia 1º de agosto, quando o time rubro-negro venceu por 3 a 1, na Neo Química Arena, pelo turno inicial da competição.

FELIZ COM FASE E PRIMEIRO ENCONTRO COM A FIEL

Um dos reforços de peso contratados pelo Corinthians nesta temporada, Róger Guedes começou bem a sua trajetória pelo time. Em seis jogos disputados, ele já acumula quatro gols marcados e uma assistência. E parte deste sucesso ele credita ao bom ambiente que encontrou no elenco em sua chegada ao clube.

- Ambiente é tudo no futebol e desde o dia em que eu cheguei aqui me receberam muito bem - ressaltou o atleta, no CT Joaquim Grava, onde treinou na tarde desta quarta-feira visando o duelo deste sábado, contra o Sport, na Arena Pernambuco, pela 25ª rodada do Brasileirão.

Na terça-feira, contra o Bahia, o atacante marcou, cobrando pênalti, o empate que garantiu o empate no fim do primeiro tempo, antes de o Corinthians assegurar o 3 a 1 na segunda etapa do duelo. E ele celebrou o fato de sua primeira experiência com a torcida corintiana no estádio ter sido vitoriosa.