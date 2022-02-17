Róger Guedes e Willian desencantam, Corinthians vence o São Bernardo e chega a terceira vitória seguida

O Corinthians não tomou conhecimento do São Bernardo na noite desta quarta-feira (16) e venceu a sua terceira partida consecutiva. Pela sétima rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena, o Timão bateu o Bernô por 3 a 0, em partida que marcou o primeiro gol do meia Willian em seu retorno ao time do Parque São Jorge, e volta do atacante Róger Guedes, que foi às redes duas vezes, que não marcava desde o dia 25 de novembro. > TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no Paulistão> GALERIA - Cai bem no Timão? Confira técnicos estrangeiros livres no mercadoOS 45 INICIAIS DO QUINTETO

O Corinthians atuou em seu primeiro tempo com Giuliano atuando como meia-direita e Willian pela esquerda, já Renato Augusto fez a primeira faixa central e Paulinho centralizado para aproveitar possíveis infiltrações.

Róger Guedes mais uma vez atuou como falso nove, mas foi mal durante a etapa inicial. Parecendo perdido em seu posicionamento, o camisa 9 muitas vezes caia para as beiradas de campo, não conseguindo puxar a marcação e deixando um grande espaço aberto na área.

WILLIAN CAÇADO

A fim de jogo, o meia Willian, que voltou a ser titular após cinco partidas, foi para cima da marcação do São Bernardo pelo lado esquerdo e foi bastante cação. O resultado é que o camisa 10 forçou dois cartões amarelos dados pela arbitragem ao adversário, para Paulinho Moccelin, que estava pendurado e não enfrentará o Ituano, na próxima rodada, e o Matheus Salustiano, ambos em descidas em velocidade pelo setor canhoto.

CORINTHIANS VOLTA EM CIMA

Logo aos três minutos do segundo tempo, o Timão já igualou o número de finalizações corretas da etapa inicial e quase abriu o placar com Du Queiroz, que encheu o pé de fora da área e obrigou o goleiro adversário fazer boa defesa.

Dois minutos depois, Paulinho recebeu bom passe de Renato Augusto, finalizou na entrada da área e novamente parou no arqueiro do São Bernardo.

RÓGER GUEDES DESENCANTA E ABRE O PLACAR

Aos nove minutos do segundo tempo, Róger Guedes fez o que não fazia há quase três meses: gol. Mesmo após um primeiro tempo ruim, o camisa 9 foi mantido em campo e na sua primeira participação efetiva na etapa final recebeu um passe de extrema precisão de Giuliano, no meio-campo, saiu na cara do goleiro Júnior Oliveira e não tremeu, dando um toque sutil por cima do goleiro do Tigre.

Foi o primeiro gol de Guedes na temporada e também com o seu novo número de camisa - na última temporada do atacante vestia a camisa 123. Antes a última vez que o jogador havia balançado às redes havia sido no dia 25 de novembro, na derrota corintiana por 2 a 1 para o Ceará, fora de casa, pela 35ª rodada do Brasileirão do ano passado. Foram sete jogos de seca.

TIMÁO COLOCA O PÉ NA FORMA

Mesmo após sair na frente, o Corinthians seguiu em cima do Bernô, e acertando as finalizações no gol, algo que não vinha acontecendo na etapa inicial.

Aos 15 minutos do segundo tempo, novamente Willian fez o que quis na ponta esquerda, sofreu falta e forçou o terceiro cartão amarelo para o adversário, dessa vez para o lateral Cristovam. Na batida, o camisa 10 cobrou fechado e obrigou intervenção do goleiro Junior Oliveira, do Bernô.

RÓGER GUEDES DE NOVO

Aos 24 minutos, Róger Guedes marcou o seu segundo gol no jogo. Em uma jogada que começou no meio-campo, com um passe por cobertura espetacular de Du Queiroz para Renato Augusto, o camisa 8 avançou e serviou Guedes, que tocou com calma, na saída do goleiro adversário para ampliar.

WILLIAN MARCA O PRIMEIRO NO RETORNO

Três minutos depois o Corinthians teve um pênalti a seu favor, após o zagueiro Matheus Salustiano colocar a mão na bola dentro da área. Mesmo com o lateral Fábio Santos, que não perde pênaltis desde 2014, e que é o cobrador oficial do Timão, em campo, Willian foi para a cobrança e marcou o seu primeiro gol no retorno ao Timão. A batida foi firme, no canto esquerdo, e o goleiro Júnior Oliveira até tocou na bola, mas não conseguiu defender.

Foi o primeiro do camisa 10 em seu retorno ao clube alvinegro após 14 anos. Na primeira passagem, o meia havia marcado apenas dois gols, ambos na mesma partida, contra o Athletico-PR (que ainda era Atlético-PR), em um jogo do Brasileirão de 2007. CORINTHIANS X SÃO BERNARDO

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)Data e hora: 16 de fevereiro de 2022, às 21h30Árbitro: Thiago Lourenço de MattosAssistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Robson Ferreira OliveiraÁrbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do AmaralPúblico e renda: 21.145 pessoas / R$ 1.048.278Cartões amarelos: Fábio Santos (Corinthians); Cristovam, Paulinho Moccelin e Matheus Salustiano (São Bernardo)Cartões vermelhos: Gols: 1-0 (Róger Guedes, 9'/2T); 2-0 Róger Guedes (24'/2T); 3-0 Willian (27'/2T)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner (João Pedro, 29'/2T), João Victor, Gil e Fábio Santos; Du Queiroz; (Cantillo, 33'/2T), Willian (Gustavo Mantuan, 33'/2T), Paulinho, Renato Augusto e Giuliano (Luan, 33'/2T); Róger Guedes (Jô, 36'/2T). Técnico: Fernando Lázaro

SÃO BERNARDO: Junior Oliveira; Cristovam, Joílson (Romisson, 44'/2T), Matheus Salustiano e Igor Fernandes; Ligger, Léo Gomes e Vitinho (Ravanelli, 24'/2T); Paulinho Moccelin, João Carlos (Gustavo Ramos, 24'/2T) e Silvinho. Técnico: Márcio Zanardi.