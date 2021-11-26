Róger Guedes desencanta como visitante e iguala Jô na artilharia do Corinthians no Brasileirão

Após seis gols marcados pelo Corinthians na Neo Química Arena, o atacante Róger Guedes desencantou como visitante. Ainda assim, o tento anotado aos 38 minutos do segundo tempo contra o Ceará, nesta quinta-feira (25), no estádio do Castelão, de nada adiantou para os corintianos que perderam por 2 a 1, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. placeholdeCom a bola na rede, Róger, que fez a sua primeira partida pelo Timão no dia 7 de setembro, e já acumula 17 jogos, e tem sete tentos anotados. A bola na rede contra o Vozão colocou o camisa 123 na artilharia corintiana no Brasileirão, ao lado de Jô.

O atacante tem média de 0,41 gol por jogo e se tornou isoladamente o vice-artilheiro do Corinthians na temporada. Antes de ir às redes contra o Ceará, Guedes estava empatado com Gustavo Mosquito, com seis tentos. À frente de Róger está apenas Jô, com 10 gols marcados em 2021.

No entanto, o camisa 77 está no Timão desde o ano passado e nesta temporada tem 49 partidas pelo Corinthians, 32 a mais que Róger Guedes, e tem uma média de gols marcados neste ano esportivo de 0,20 gol por jogo.

Mesmo tendo desencantado em jogos fora de casa, Róger Guedes ainda não venceu com o Corinthians como visitante. O último triunfo do Timão jogando longe dos seus domínios foi no dia 28 de agosto, contra o Grêmio, pela 18ª rodada do Brasileirão, já a estreia de Guedes foi 10 dias depois, contra o Juventude, em Itaquera, pela 19ª rodada.

Desde a chegada de Róger, portanto, o Time do Povo não venceu mais longe de casa, já acumulando oito jogos de jejum, sendo três empates e cinco derrotas.