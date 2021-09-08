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  • Róger Guedes celebra estreia com gol pelo Corinthians e lamenta: 'Só faltou a vitória'
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Róger Guedes celebra estreia com gol pelo Corinthians e lamenta: 'Só faltou a vitória'

Atacante aproveitou posicionamento falho do goleiro para marcar gol de falta batendo direto para o gol, evitando a derrota do Timão. Para ele, preparação diária foi essencial...

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 00:09

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2021 às 00:09
Crédito: Reprodução/Corinthians TV
O Corinthians se safou de uma derrota na Neo Química Arena, na noite desta terça-feira. Graças a um belo gol de falta do estreante Róger Guedes, o placar da partida terminou em 1 a 1 diante do Juventude, pela 19ª rodada do Brasileirão-2021. O atacante celebrou o feito, mas lamentou o resultado.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década
Depois de ter alguns bons lances no primeiro tempo, Róger não vinha bem no segundo, mas permaneceu em campo e aos 39 minutos teve oportunidade de bater uma falta na lateral da área. Aproveitando o posicionamento falho do goleiro adversário, que se preparou para o cruzamento, o atacante mandou direto para o gol e empatou um jogo complicado que caminhava para derrota.
- Muito gratificante estrear com gol. Estrear com pé direito é muito bom, só faltou a vitória. A gente buscou o empate até o final. Depois buscamos a vitória, mas não veio. Agora é descansar para o próximo jogo - disse o reforço corintiano em entrevista para a TV Globo na saída do gramado.Mesmo sem atuar há quase nove meses, Róger Guedes jogou os 90 minutos da partida diante do Juventude e mostrou que está disposto a se entregar pelo clube que o trouxe de volta para o Brasil. Para ele, esse bom preparo se deve ao fato de ter trabalhado particularmente durante todo o tempo sem jogar.
- Me senti muito bem. Vinha treinando bem na semana,. Estava há oito meses sem jogar um jogo. Acho que me ajudou bastante não ter parado nenhum dia - concluiu o camisa 123 do Timão.
Com o empate, o Corinthians permanece na sexta colocação do Brasileirão, agora com 28 pontos. No próximo domingo, às 18h15, fora de casa, o Alvinegro volta a campo para enfrentar o Atlético-GO, pela 20ª rodada da competição.

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