Rodrygo brilha, Real Madrid vence o Manchester City e vai à final da Champions

Rodrygo brilhou na vitória do Real Madrid Crédito: Real Madrid/Divulgação

Pela terceira vez em três confrontos de mata-mata na atual edição da Liga dos Campeões, o Real Madrid se viu muito perto da eliminação. Pela terceira vez, mostrou a força de sua camisa e sobreviveu na luta por seu 14º título da Liga. Para isso, contou com Rodrygo.

Como havia ocorrido nas quartas de final, contra o Chelsea, o brasileiro de 21 anos deixou o banco de reservas para dar sobrevida à equipe espanhola. O atacante foi decisivo no triunfo por 3 a 1 sobre o Manchester City.

Derrotado por 4 a 3 em Manchester, o Real perdia por 1 a 0 em casa até os 45 minutos do segundo tempo. Aí, Rodrygo, que entrara em campo aos 23 da etapa final, antecipou-se ao goleiro Ederson na pequena área. Aos 46, acertou cabeceio e, com o 2 a 1, levou o jogo à prorrogação.

No começo do primeiro tempo extra, Rodrygo voltou a aparecer bem pela direita e acionou Benzema, que foi derrubado na área e bateu o pênalti com precisão. O City, que havia perdido chances claras quando estava à frente no marcador, fracassou na busca pelo gol.

Como havia ocorrido contra Paris Saint-Germain e Chelsea nas etapas anteriores, o time comandado por Carlo Ancelotti renasceu quando tudo parecia perdido. E brigará pela taça contra o Liverpool, no Stade de France, em Paris, no próximo dia 28.

Erguer o troféu de 2021/22 ainda é uma possibilidade para o maior campeão europeu porque deu novamente certo a aposta em Rodrygo. Diante do Chelsea, foi também dele o gol que forçou a prorrogação. Desta vez, a contribuição foi ainda mais significativa.