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Rodriguinho revela bastidores tensos no Cruzeiro com atritos de atletas com o ex-técnico Rogério Ceni

O jogador, atualmente no Bahia, contou detalhes de como estavam "quentes" o ambiente no clube mineiro, que foi rebaixado para  a Série B em 2019...
LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2020 às 21:26

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 21:26

Crédito: Rodriguinho não citou nomes, mas deixou claro que havia atritos de alguns jogadores com Rogério Ceni-(Reprodução L!TV
Após a saída de vários jogadores do elenco do Cruzeiro que foi rebaixado em 2019 para a segunda divisão, vários bastidores tensos daquele grupo de jogadores estão vindo à tona e sendo conhecidos pelo torcedor. O meia Rodriguinho, atualmente no Bahia, revelou que vários atletas não aceitavam a reserva na Raposa, criando insatisfação e até mesmo insurgências contra os treinadores. Todavia, Rodriguinho falou de forma geral, sem citar nomes. -Foi se desenhando um cenário caótico. E aquilo ali se refletiu dentro de campo. E muito forte porque estava todo mundo abalado com as coisas que estavam acontecendo. Daqui a pouco começou a ter problema de treinador, problema de jogador com jogador, problema de jogador com treinador... virou uma bagunça! Jogador não aceitava ficar no banco, jogava colete e saía do treino, não ia para a viagem. Virou terra de ninguém! E isso foi cada vez piorando mais-disse Rodriguinho em entrevista à ESPN Brasil. O período das discórdias, segundo Rodriguinho, ocorreram nos tempos de Rogério Ceni no comando da equipe, quando teve desentendimentos com atletas mais “rodados” do elenco, casos de Thiago Neves, Dedé e Edilson. Rodriguinho também direcionou suas falas à diretoria da época, sob gestão de Wagner Pires de Sá, Itair Machado, ex-vice de futebol e Sérgio Nonato, diretor geral. -Esse ambiente ruim veio a partir da diretoria. O Mano saiu antes de explodir toda a bomba. Ele já tinha três anos de clube, já estava há muito tempo com os caras.Ficou desgastado e saiu. Mas sem problema nenhum, saiu numa boa, cabeça erguida, falou com todo mundo. Quando chegou o Rogério, ele teve um grande problema com vários atletas que estavam lá. Começou a piorar a situação. Mais essa coisa da diretoria, salário começou a atrasar, funcionário começou a reclamar, jogador começou a reclamar de treinador e diretoria- revelou Rodriguinho. O jogador também comentou que percebeu o péssimo ambiente no clube e na gestão da Raposa, quando as denúncias de crimes e irregularidades financeiras vieram à tona com as denúncias da matéria veiculada no Fantástico, em maio de 2019.E MAIS:Zagueiro Léo é o terceiro jogador do Cruzeiro contaminado com a Covid-19Cruzeiro escolhe Deis Chaves para conduzir iniciativas do centenárioCom dois casos de COVID-19 confirmados, Cruzeiro realiza novos testes na Toca da Raposa IILisca é liberado de isolamento social e volta a comandar o América-MGMais um! Volante Jean, do Cruzeiro, também está com a Covid-19E MAIS:De volta ao Cruzeiro, Lucas França quer usar sua experiência para ajudar a Raposa em sua recuperaçãoEx-atacante Jair Bala tem melhora no quadro de saúde e deixa o CTIPerto de marca histórica no Cruzeiro, Ariel Cabral vira 'parça' de AnguloTROPEIRÃOCAST pergunta: LGBTQ fobia e racismo podem tirar o seu direito de torcer pelo time de coração dentro e fora dos estádios? Ouça!Em visita ao Cruzeiro, presidente da FMF 'bate o pé' e diz que Mineiro será concluído dentro de campo E MAIS:

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