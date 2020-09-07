Rodriguinho projeta evolução do Bahia no Brasileirão

Crédito: Twitter/Bahia

Após uma semana tumultuada que culminou com a demissão do técnico Roger Machado, o Bahia conseguiu um ótimo resultado fora de casa diante do Internacional, que acalmou os ânimos da torcida.Um dos destaques da partida foi o meia Rodriguinho, que anotou o primeiro gol da equipe e projeta evolução nas próximas rodadas.

‘Apesar da dificuldade, de uma troca de treinador, a gente conseguiu suportar a pressão do líder, uma equipe muito qualificada. E provar que a equipe tem os merecimentos do resultado e que pode seguir bem na competição’, afirmou.