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futebol

Rodriguinho projeta evolução do Bahia no Brasileirão

Tricolor teve troca no comando técnico e conseguiu um ótimo resultado no Beira-Rio...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 13:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 set 2020 às 13:35
Crédito: Twitter/Bahia
Após uma semana tumultuada que culminou com a demissão do técnico Roger Machado, o Bahia conseguiu um ótimo resultado fora de casa diante do Internacional, que acalmou os ânimos da torcida.Um dos destaques da partida foi o meia Rodriguinho, que anotou o primeiro gol da equipe e projeta evolução nas próximas rodadas.
‘Apesar da dificuldade, de uma troca de treinador, a gente conseguiu suportar a pressão do líder, uma equipe muito qualificada. E provar que a equipe tem os merecimentos do resultado e que pode seguir bem na competição’, afirmou.
Depois do empate fora de casa, o próximo desafio do Bahia é o Grêmio, na próxima quinta-feira, em Salvador.

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