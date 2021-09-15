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Rodriguinho aciona o Cruzeiro pela segunda vez na Justiça e cobra R$ 4,16 milhões do clube

O jogador, que está no Bahia, cobra o não pagamento de direitos de imagens, acordados pelo time celeste...

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 19:19

LanceNet

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Publicado em 

15 set 2021 às 19:19
Crédito: Rodriguinho deixou o Cruzeiro em 2020 e alega não ter recebido o que foi combinado com a equipe mineira-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O meia Rodriguinho, atualmente no Bahia, ingressou com ação no Tribunal de Justiça de Minas Gerais contra o Cruzeiro para cobrar uma dívida de R$ 4,16 milhões referente ao seu contrato de direitos de imagem com o clube mineiro. A ação foi feita pela RCM Esportes e Participações Eireli, empresa da qual Rodriguinho é sócio e o representa. O jogador havia assinado o contrato de direitos de imagem com o Cruzeiro em 2019. Rodriguinho diz que a Raposa não pagou nenhuma parcela do contrato em vigor e nem de um acordo feito quando ele deixou o time celeste, em janeiro do ano passado, no valor de R$ 2,08 milhões. O meia ainda tem outro processo, este na Justiça do Trabalho contra o Cruzeiro, no valor de R$ 1,14 milhão por salários atrasados. A defesa do jogador disse que o contrato de imagem, firmado em 1º de março de 2019, previa pagamento de R$ 260 mil até 31 de dezembro de 2.021, o que não foi cumprido pelo time mineiro. O Cruzeiro tem um impressionante número de 200 ações trabalhistas contra o clube, volume que de 2020 para 2021 dobrou e novas contendas podem aparecer pelo alto endividamento da Raposa, que luta para se reestruturar financeiramente.

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