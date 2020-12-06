Rodrigo Santana confia em reação do Coritiba para fugir do Z-4

Crédito: Divulgação/coritiba.com.br

A situação do Coritiba continua delicada no Brasileirão. Na noite do último sábado, o Coxa ficou no empate sem gols com o Bragantino e permanece afundado na zona de rebaixamento.Confiante na recuperação da equipe, o técnico Rodrigo Santana tenta tirar forças do elenco para buscar os três pontos na próxima partida.

‘O resultado não era o esperado. A gente queria muito sair daqui com a vitória. Encontramos um jogo muito difícil. O que podemos dizer para o torcedor é que só trabalhando e trabalhando muito para sair dessa situação. E a gente vai sair, tenho certeza. A gente está aqui para isso, trabalhar muito e tirar o Coritiba desta situação’, afirmou.