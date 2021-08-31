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futebol

Rodrigo Pinho comemora estreia vitoriosa pelo Benfica: 'Muito feliz'

Atacante fez sua primeira partida oficial pelos Encarnados no triunfo sobre o Tondela, no último fim de semana, pelo Campeonato Português
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Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 12:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 ago 2021 às 12:56
Crédito: Rodrigo Pinho fez sua estreia com a camisa do Benfica (Benfica
O atacante Rodrigo Pinho, um dos destaques brasileiros na última temporada europeia, fez sua estreia oficial com a camisa do Benfica no último domingo. O jogador entrou durante o segundo tempo da partida contra o Tondela, vencida pelos Encarnados, de virada, pelo placar de 2 a 1.O jogador celebrou não só a estreia, como também o resultado que manteve o Benfica na liderança do Campeonato Português, com 12 pontos em quatro rodadas.
> Veja a tabela do Campeonato Português
- O sentimento é único. Muito feliz com a partida. O mais importante foi a vitória. Entrei com o placar ainda adverso e tentei, ainda buscando meu melhor ritmo de jogo, ajudar os companheiros. Creio que foi uma boa estreia e coroada com esse grande resultado - analisou o atacante.
Rodrigo, que na última temporada pelo Marítimo anotou 15 gols e foi um dos principais brasileiros artilheiros na Europa, destacou a importância do período de treinos antes do início da Liga dos Campeões, que acontece no dia 14 de setembro.
- O nosso início de temporada foi muito intenso. Já tivemos decisões para chegar até a fase de grupos da Liga dos Campeões. Iniciar bem o Campeonato Português também era importante para nós. Felizmente estamos indo bem, jogo a jogo. Teremos agora a pausa dos compromissos por conta da data Fifa. Então vamos analisar o que aconteceu nesse último mês para seguirmos firmes na caminhada - afirmou.
O Benfica está no Grupo E da Liga dos Campeões com Barcelona, Bayern de Munique e Dínamo de Kiev. O primeiro jogo pela competição será contra os ucranianos, fora de casa. Antes, os Encarnados tem o compromisso com o Santa Clara, pelo Campeonato Português.

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