Rodrigo Moledo rompe os ligamentos do joelho e não joga mais o Brasileirão

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

O técnico Abel Braga tem mais uma dor de cabeça para escalar o Internacional na reta final do Campeonato Brasileiro. Trata-se do zagueiro Rodrigo Moledo, que rompeu os ligamentos do joelho esquerdo e está fora de combate por seis meses.

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De acordo com o departamento médico do Colorado, a lesão ocorreu na partida contra o Ceará, mas o atleta conseguiu se preparar normalmente para encarar o Goiás, em jogo disputado no último domingo.

Após o confronto, Moledo reclamou que o local apresentou inchaço e a opção foi por realizar uma cirurgia no local.

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