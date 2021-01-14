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futebol

Rodrigo Moledo rompe os ligamentos do joelho e não joga mais o Brasileirão

Lesão ocorreu no jogo contra o Ceará, mas o zagueiro conseguiu entrar no sacrifício diante do Goiás...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2021 às 18:49

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 18:49

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
O técnico Abel Braga tem mais uma dor de cabeça para escalar o Internacional na reta final do Campeonato Brasileiro. Trata-se do zagueiro Rodrigo Moledo, que rompeu os ligamentos do joelho esquerdo e está fora de combate por seis meses.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
De acordo com o departamento médico do Colorado, a lesão ocorreu na partida contra o Ceará, mas o atleta conseguiu se preparar normalmente para encarar o Goiás, em jogo disputado no último domingo.
Após o confronto, Moledo reclamou que o local apresentou inchaço e a opção foi por realizar uma cirurgia no local.
+ Quem são os fregueses na era dos pontos corridos do Brasileirão? Confira!
Titularidade
A lesão é um duro golpe para Rodrigo Moledo. O jogador passou grande parte do ano no banco de reservas sob o comando de Eduardo Coudet, mas recuperou o seu lugar ao lado de Cuesta com Abel Braa.

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