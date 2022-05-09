Rodrigo Fernández comemora titularidade e destaca força do Santos na Vila

O volante Rodrigo Fernández foi um dos destaques do Santos na vitória sobre o Cuaibá por 4 a 1, na Vila Belmiro, pelo Brasileiro neste domingo (08). O camisa 14 reforçou a importância da invencibilidade dentro de casa e de conquistar pontos na Vila.- Essa é a nossa casa e sabemos que não podemos perder pontos aqui. Tem que ser forte, para nós tem de ser uma fortaleza e toda equipe que vem para a Vila vai ter que lutar, brigar e aqui em casa não vamos perder ponto - afirmou o jogador.
O uruguaio ganhou a titularidade no meio de campo santista desde sua chegada no final de março. Ele já tem nove jogos com a camisa do Peixe e atuou nas cinco partidas do Campeonato Brasileiro. Fernández comemorou a sequência na equipe de Fabián Bustos.- Estou me sentindo muito cômodo, me adaptando ao futebol brasileiro. Contente pela oportunidade e estou fazendo o melhor para aproveitar - completou.