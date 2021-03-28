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futebol

Rodrigo Dourado festeja gol em vitória do Inter

Capitão foi importante no triunfo em cima do Brasil de Pelotas fora de casa...

Publicado em 27 de Março de 2021 às 23:49

LanceNet

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Publicado em 

27 mar 2021 às 23:49
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Na noite deste sábado, o Internacional bateu o Brasil de Pelotas por 2 a 1 e manteve a sua liderança no campeonato gaúcho. Agora, a equipe está com 16 pontos.
O gol da vitória saiu através de Rodrigo Dourado, que não escondeu a sua alegria pelo feito e analisou o momento da equipe.
'Feliz demais pelo gol. Não é uma característica minha, mas nos últimos jogos venho marcando com mais frequência e estou aproveitando as oportunidades. Hoje foi uma boa vitória, tivemos várias oportunidades', afirmou ao canal do Inter.
'Um momento diferente, crescemos no dia a dia, nos treinamentos, acho que estamos conseguindo mostrar um pouco do que o professor quer. É cedo, mas esperamos melhorar com as vitórias a cada dia'
Agora, o Internacional ganha alguns dias de descanso e volta a campo no Beira-Rio para encarar o São José.

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