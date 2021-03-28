Rodrigo Dourado festeja gol em vitória do Inter

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Na noite deste sábado, o Internacional bateu o Brasil de Pelotas por 2 a 1 e manteve a sua liderança no campeonato gaúcho. Agora, a equipe está com 16 pontos.

O gol da vitória saiu através de Rodrigo Dourado, que não escondeu a sua alegria pelo feito e analisou o momento da equipe.

'Feliz demais pelo gol. Não é uma característica minha, mas nos últimos jogos venho marcando com mais frequência e estou aproveitando as oportunidades. Hoje foi uma boa vitória, tivemos várias oportunidades', afirmou ao canal do Inter.

'Um momento diferente, crescemos no dia a dia, nos treinamentos, acho que estamos conseguindo mostrar um pouco do que o professor quer. É cedo, mas esperamos melhorar com as vitórias a cada dia'