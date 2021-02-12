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Rodrigo Caio treina de forma integral com o elenco do Flamengo e aumenta chance encarar o Corinthians

Zagueiro está recuperado de lesão muscular na coxa e pode voltar após cinco jogos como desfalque. Diego Alves segue entregue ao DM...
LanceNet

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Publicado em 

12 fev 2021 às 14:00

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 14:00

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Após cinco partidas como desfalque, Rodrigo Caio enfim está próximo de voltar a atuar pelo Flamengo. No treino da manhã desta sexta-feira, o zagueiro deu mais um passo e participou de todas as atividades com o restante do elenco. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal "O Dia" e confirmada pelo LANCE!.
+ Novo manto vindo aí: confira a evolução das camisas 1 do Flamengo no séculoA tendência é que Rodrigo Caio seja relacionado e volte ao time titular ao lado de Arão diante do Corinthians, no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã. Após boas atuações nas últimas rodadas, Gustavo Henrique deve ficar como opção no banco de reservas.
A última partida disputada por Rodrigo Caio foi contra o Palmeiras, em 21de janeiro. Na ocasião, ele sentiu dores na coxa e foi substituído aos 32 minutos do primeiro tempo. Ele foi desfalque nas cinco partidas seguintes - contra Athletico, Grêmio, Sport, Vasco e Red Bull Bragantino.
+ Fla na cola do líder: confira a tabela completa do Brasileirão
Suspenso contra o Red Bull Bragantino, Diego também se recuperou de entorse no tornozelo direito e voltará ao time titular no lugar de João Gomes. Em recuperação de lesão na coxa, Diego Alves segue entregue ao DM e será baixa novamente.
Dessa forma, Rogério Ceni deve optar pela mesma escalação que iniciou a partida diante do Palmeiras, no Mané Garrincha: Hugo Souza, Isla, Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

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