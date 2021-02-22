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Rodrigo Caio inicia tratamento visando jogo contra o São Paulo; Gabigol e Diego se apresentam bem

Elenco do Flamengo voltou a trabalhar no CT do Ninho do Urubu após a vitória sobre o Internacional, no domingo, já visando a rodada final do Brasileirão contra o São Paulo...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 16:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 fev 2021 às 16:29
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
No dia seguinte à vitória sobre o Internacional, que levou o Flamengo à liderança do Campeonato Brasileiro, o elenco rubro-negro se reapresentou nesta tarde no Ninho do Urubu visando o jogo contra o São Paulo, na quinta. O zagueiro Rodrigo Caio, que deixou o último jogo com dores no tornozelo direito, iniciou tratamento no CT visando ficar em condições para a 38ª rodada.
De acordo com o clube, Rodrigo Caio realizou exame, o qual não detectou lesão no local. Porém, o zagueiro ainda apresentou-se com dores. Já Gabriel Barbosa e Diego foram reavaliados e realizam trabalho regenerativo normalmente.> Confira a classificação completa e simule a rodada final do Brasileirão!

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