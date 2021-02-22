Rodrigo Caio inicia tratamento visando jogo contra o São Paulo; Gabigol e Diego se apresentam bem

No dia seguinte à vitória sobre o Internacional, que levou o Flamengo à liderança do Campeonato Brasileiro, o elenco rubro-negro se reapresentou nesta tarde no Ninho do Urubu visando o jogo contra o São Paulo, na quinta. O zagueiro Rodrigo Caio, que deixou o último jogo com dores no tornozelo direito, iniciou tratamento no CT visando ficar em condições para a 38ª rodada.