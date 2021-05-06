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Rodrigo Caio avança em recuperação e participa de parte do treino com elenco do Flamengo

Zagueiro está em fase de transição após fibrose na coxa direita e tem chances de ser relacionado para a partida contra o Volta Redonda, no sábado...

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 18:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2021 às 18:05
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo pode ter uma novidade no confronto contra o Volta Redonda, no sábado. Na reapresentação no Ninho do Urubu nesta quinta-feira, Rodrigo Caio avançou mais uma etapa no processo de recuperação e participou do início da atividade com o restante do grupo rubro-negro. Em seguida, o zagueiro deu continuação ao trabalho de transição e treinou separado no campo. A informação foi divulgada inicialmente pelo site "ge".
+ Veja lista de jogadores mais utilizados por Rogério Ceni na temporadaRodrigo Caio está na reta final do tratamento de uma fibrose na coxa direita, diagnosticada há duas semanas. O zagueiro não atua desde o empate contra a Portuguesa, pela Taça Guanabara, em 17 de abril, e desfalcou o Flamengo nas últimas cinco partidas.
+ Com problemas musculares, Diego Alves e Renê iniciam tratamento no Ninho e preocupam o Flamengo
A presença dele na partida contra o Volta Redonda dependerá da evolução das condições físicas, principalmente no treino desta sexta-feira, que encerrará a preparação para o duelo.
Quem tem menos chances de retornar aos gramados é o meia Gerson. Com uma lesão na coxa esquerda, o camisa 8 seguiu o tratamento no departamento médico e não foi a campo nesta quinta-feira. Caso não tenha condições de jogo, ele desfalcará o Flamengo pela terceira partida consecutiva.
+ Confira a tabela completa da Libertadores
Flamengo e Volta Redonda medem forças neste sábado, às 21h05 (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Carioca. Após ter vencido a ida por 3 a 0, o Rubro-Negro pode perder até por três gols de diferença no Maracanã para garantir a vaga na decisão. O LANCE! transmite o duelo em Tempo Real.

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