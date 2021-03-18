Rodolfo Landim oficializa a grupos políticos que tentará a reeleição no Flamengo

Crédito: Rodolfo Landim encerra em 2021 o seu primeiro triênio como presidente do Flamengo (F: Diego Maranhao/AM Press

Atual mandatário do Flamengo, Rodolfo Landim será candidato à reeleição presidencial do clube no fim deste ano. Grupos políticos que estiveram reunidos com Landim nesta semana, na Gávea, emitiram uma nota conjunta confirmando que o dirigente concorrerá ao cargo para o triênio de 2022-2024.

FAT, FlaFut, Garden, Ideologia Rubro-Negra, Raiz, Sempre Flamengo e Sinergia Rubro-Negra são os grupos que assinam o comunicado e fazem parte da base de apoio do presidente Landim. A informação foi publicada pelo jornal "O Dia'.Walter Monteiro, do "Flamengo da Gente", já oficializou que será candidato na eleição presidencial, que ainda não tem data definida pelo clube para ocorrer.