Rodolfo Landim oficializa a grupos políticos que tentará a reeleição no Flamengo

Atual mandatário do Flamengo, Rodolfo Landim será candidato à reeleição presidencial do clube no fim deste ano. Grupos políticos que estiveram reunidos com Landim nesta semana, na Gávea, emitiram uma nota conjunta confirmando que o dirigente concorrerá ao cargo para o triênio de 2022-2024.
FAT, FlaFut, Garden, Ideologia Rubro-Negra, Raiz, Sempre Flamengo e Sinergia Rubro-Negra são os grupos que assinam o comunicado e fazem parte da base de apoio do presidente Landim. A informação foi publicada pelo jornal "O Dia'.Walter Monteiro, do "Flamengo da Gente", já oficializou que será candidato na eleição presidencial, que ainda não tem data definida pelo clube para ocorrer.
Em dezembro de 2018, o então candidato da Chapa Roxa Rodolfo Landim tinha como ideia propor o fim da reeleição no Flamengo, conforme falou ao LANCE!.