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Rodolfo Landim oficializa a grupos políticos que tentará a reeleição no Flamengo

Grupos políticos que apoiam o atual mandatário estiveram reunidos com o dirigente nesta semana e confirmaram que o mesmo será candidato à reeleição no fim deste ano...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 20:22

LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2021 às 20:22
Crédito: Rodolfo Landim encerra em 2021 o seu primeiro triênio como presidente do Flamengo (F: Diego Maranhao/AM Press
Atual mandatário do Flamengo, Rodolfo Landim será candidato à reeleição presidencial do clube no fim deste ano. Grupos políticos que estiveram reunidos com Landim nesta semana, na Gávea, emitiram uma nota conjunta confirmando que o dirigente concorrerá ao cargo para o triênio de 2022-2024.
FAT, FlaFut, Garden, Ideologia Rubro-Negra, Raiz, Sempre Flamengo e Sinergia Rubro-Negra são os grupos que assinam o comunicado e fazem parte da base de apoio do presidente Landim. A informação foi publicada pelo jornal "O Dia'.Walter Monteiro, do "Flamengo da Gente", já oficializou que será candidato na eleição presidencial, que ainda não tem data definida pelo clube para ocorrer.
Em dezembro de 2018, o então candidato da Chapa Roxa Rodolfo Landim tinha como ideia propor o fim da reeleição no Flamengo, conforme falou ao LANCE!.

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