Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Robinho quer assumir papel de liderança no Coritiba

Meio-campista garante que ainda tem lenha para queimar e pretende ajudar o Coxa ao longo de 2021...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 17:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2021 às 17:57
Crédito: Divulgação/Coritiba
Aos 33 anos, o meia Robinho está de volta ao Coritiba. Experiente, o atleta que acumula passagens por Palmeiras, Cruzeiro e Grêmio será um dos pilares para que o Coxa lute pela sua volta à Série A.
+ Janela de inscrições internacional abriu! Veja 15 bons nomes “sumidos” na Europa que seu time poderia tentar
Na apresentação, o meio-campista deu o seu recado e garante que ainda tem muita lenha para queimar no Couto Pereira.
‘Volto muito mais experiente do que eu saí. Já passei por outros clubes que trouxeram um trabalho bom para mim, títulos. Então, venho com uma experiência diferente para ajudar. Quando eu cheguei, chegou o Alex também, foi um cara que me ajudou muito, todos sabem disso. Então, agora, volto para fazer o papel mais ou menos de liderança que o Alex tinha, poder ajudar os meninos, volto com essa experiência, volto com muita vontade de jogar também’.
‘Se fosse por dinheiro, se fosse pelo campeonato, eu não iria voltar, porque eu tive propostas da Série A, até de clube que vai jogar a Libertadores. Mas eu sempre gostei do Coxa, minha família gosta do Coxa, estou perto da minha família. E o projeto que eles me apresentaram é muito legal. Se sair do papel, vai ser algo espetacular para o Coritiba. Voltar a ter aquela força, voltar a ser o principal time do estado, acho isso importante’, afirmou.
+ Cartolouco vai jogar o Carioca? Relembre as loucuras da carreira do jornalista
No Coritiba, além da Série B, Robinho vai ajudar o Coxa na disputa do Paranaense e Copa do Brasil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

coritiba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados