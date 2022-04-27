Robinho elogia o trabalho de Gustavo Morínigo no Coritiba

‘Ano passado, já entendemos o estilo de jogo do Gustavo e aqueles chegaram assimilaram rápido. Casou com quem já estava aqui. Estamos conseguindo levar isso pra dentro do campo. Loucura falar que em menos de dois anos é um dos técnicos há mais tempo no cargo no Brasil. O Gustavo implementou uma maneira de jogo que nos adaptamos muito rápido. Ele gosta dos dois laterais mais em cima. E de posse de bola, ele não abre mão. Ele conseguiu colocar isso nos jogadores. Você conhecer o treinador e o esquema tático é importante. Os jogadores já pegaram a maneira dele de jogar. No começo o torcedor cobrava jogo mais bonito, mas entendeu que às vezes é melhor uma vitória feia, do que derrota bonita. Às vezes é necessário. Está dando certo. Gosto muito dele, gosto da maneira de jogar’, afirmou ao ge.