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futebol

Robinho elogia o trabalho de Gustavo Morínigo no Coritiba

Meio-campista gosta da dinâmica do treinador com o elenco do Coxa...

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 07:41

LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2022 às 07:41
Contratado na reta final do Campeonato Brasileiro 2020, o técnico Gustavo Morínigo faz um trabalho de médio a longo prazo no Coritiba e conquista torcedores e jogadores.
- VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
Neste início de Brasileirão, o time mostra uma boa solidez e conseguiu até mesmo arrancar um empate contra o Atlético-MG, favorito ao título.
O meio-campo Robinho, um dos mais experientes do elenco, não poupou elogios e admitiu que gosta muito da maneira de trabalho do paraguaio.
‘Ano passado, já entendemos o estilo de jogo do Gustavo e aqueles chegaram assimilaram rápido. Casou com quem já estava aqui. Estamos conseguindo levar isso pra dentro do campo. Loucura falar que em menos de dois anos é um dos técnicos há mais tempo no cargo no Brasil. O Gustavo implementou uma maneira de jogo que nos adaptamos muito rápido. Ele gosta dos dois laterais mais em cima. E de posse de bola, ele não abre mão. Ele conseguiu colocar isso nos jogadores. Você conhecer o treinador e o esquema tático é importante. Os jogadores já pegaram a maneira dele de jogar. No começo o torcedor cobrava jogo mais bonito, mas entendeu que às vezes é melhor uma vitória feia, do que derrota bonita. Às vezes é necessário. Está dando certo. Gosto muito dele, gosto da maneira de jogar’, afirmou ao ge.
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O próximo jogo do Coritiba de Gustavo Morínigo é contra o Fluminense, no Couto Pereira.

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