Roberto Monteiro notifica Vasco contra reunião sobre a SAF: 'Absoluta falta de transparência e seriedade'

Estava tranquilo demais para ser o Vasco. A reunião do Conselho Deliberativo do Vasco, marcada para esta quinta-feira para tratar do empréstimo-ponte da 777 Partners ao clube, pode não acontecer. Isso porque o ex-presidente da casa, Roberto Monteiro, notificou o clube nesta quarta-feira contra o debate que precederá a operação bancária.Monteiro notificou o Vasco extrajudicialmente e alega uma série de irregularidades no processo, além de conflito de interesses. Pela carta, protocolada da secretaria do clube, o ex-dirigente deixa claro que entrará na Justiça caso a reunião ocorra.