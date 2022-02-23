Roberto Monteiro notifica Vasco contra reunião sobre a SAF: 'Absoluta falta de transparência e seriedade'

Estava tranquilo demais para ser o Vasco. A reunião do Conselho Deliberativo do Vasco, marcada para esta quinta-feira para tratar do empréstimo-ponte da 777 Partners ao clube, pode não acontecer. Isso porque o ex-presidente da casa, Roberto Monteiro, notificou o clube nesta quarta-feira contra o debate que precederá a operação bancária.Monteiro notificou o Vasco extrajudicialmente e alega uma série de irregularidades no processo, além de conflito de interesses. Pela carta, protocolada da secretaria do clube, o ex-dirigente deixa claro que entrará na Justiça caso a reunião ocorra.
O documento relata, aos presidentes dos poderes do Cruz-Maltino, "absoluta falta de transparência e seriedade com que o processo foi conduzido (à toque de caixa) e sem prévia consulta e/ou autorização aos associados". A reunião não confirma a venda do futebol do Vasco à 777 Partners, mas autorizará empréstimo de R$ 70 junto ao grupo americano. E esta operação, caso não se confirme como uma antecipação da venda total, após a Assembleia Geral Extraordinária, exigirá ao Vasco arcar com tais custos.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca