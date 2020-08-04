Robério de Ogum pede meia branca para Palmeiras chegar ao título

Crédito: Palmeiras jogou de meia branca na final de 1993 (Divulgação/Palmeiras

Quando o Palmeiras entra em campo para um jogo decisivo contra o Corinthians a torcida lembra das meias brancas usadas em 1993, na final do Paulista que findou o jejum de quase 17 anos sem títulos do Alviverde.

Responsável por pedir para que a cor da meia fosse alterada do verde para o branco, o vidente Robério de Ogum acredita que isso deve fazer parte do uniforme tradicional do Verdão para que os objetivos sejam alcançados.

- Acho que ajudaria muito a ser campeão do mundo se começar a jogar de meia branca. E o caminho do Palmeiras e do Vanderlei Luxemburgo estão juntos para que esse objetivo aconteça. A diretoria precisa ter calma e sabedoria - afirma Robério ao LANCE!.O vidente recorda a semana que antecedeu a conquista de 1993 e até o acerto do placar a favor do Palmeiras na tarde de 12 de junho.

- Eu fui a um programa de TV e disse que o Corinthians teria três jogadores expulsos e o Palmeiras faria quatro gols, sendo um na prorrogação. Falei que o último gol seria do Edmundo, mas ele sofreu o pênalti e o Evair marcou. Se não fizessem a falta nele, teria acertado. Lembro de ter saído do programa após a previsão e dizer: "estou morto", mas Ogum me dizia: "fique tranquilo".

- Tenho até hoje a roupa usada pelo Vanderlei Luxemburgo no último treino em Atibaia. Em 1993 era uma coisa de vida ou morte. Trabalhava com o Vanderlei desde o Bragantino e e tínhamos que tirar o Palmeiras da fila, como fiz em 1977 com o Corinthians, a pedido do Vicente Matheus - recorda.