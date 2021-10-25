Rivena tem lesão detectada e desfalca o Fluminense na sequência do Campeonato Estadual Feminino

O Fluminense terá um baixa significativa para a sua sequência no Campeonato Estadual Feminino. Nesta segunda-feira (25), o departamento médico do clube informou que a atacante Rivena Gomes teve um estiramento no seu bíceps femoral esquerdo detectado em exame. A lesão aconteceu no decorrer da goleada por 6 a 0 sobre a Cabofriense, em partida realizada em Xerém no dia 17. Com isso, a jogadora continuará em tratamento no departamento médico da equipe feminina do Fluminense.