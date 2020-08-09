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Rivaldo parabeniza Luxemburgo e diz que ele foi seu melhor treinador, mas Figo responde: 'Para mim foi o pior'

Ex-jogador elogiou Vanderlei pela conquista do Paulista contra o Corinthians, mas recebeu comentário afiado de português, comandado por Luxa no Real...
LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2020 às 11:54

Publicado em 09 de Agosto de 2020 às 11:54

Crédito: Luxemburgo foi criticado por Luís Figo em rede social (Cesar Greco/Agência Palmeiras
Após Vanderlei Luxemburgo conquistar o título paulista com o Palmeiras, vencendo o Corinthians nos pênaltis após empate em 1x1 no tempo normal, o ex-jogador Rivaldo elogiou o técnico nas redes sociais, dizendo que Luxa foi o "melhor" com quem trabalhou. No entanto, recebeu resposta ácida do também ex-atleta Luís Figo.
Rivaldo citou uma frase bastante utilizada por Luxemburgo em relação ao seu pioneirismo no quesito tático e deu os parabéns ao técnico de 68 anos pela conquista. O melhor jogador do mundo em 1999 foi comandado por Vanderlei no Palmeiras, entre 1994 e 1996:
- Parabéns, Palmeiras, pelo título mais que merecido. Eu já tive grandes treinadores, mas você, Vanderlei Luxemburgo, foi o melhor. Tudo que os treinadores da Europa fazem hoje você já fazia há 25 anos atrás. Você é o melhor - elogiou Rivaldo. Porém, o craque português, que foi eleito melhor do mundo em 2001 e foi comandado por Luxemburgo no Real Madrid, em 2005, foi completamente na contramão de Rivaldo:
- Fera, para mim foi o pior. Mau demais - respondeu Figo.
Na sequência, Rivaldo respondeu ao comentário do português: 'Cada um tem a sua opinião. Valeu, amigo, por você ser sincero e deixar a sua. Um grande abraço'.
O título paulista deu uma marca importante a Luxemburgo: ele passou a ser o técnico com o maior número de títulos no estado - nove. Antes, o treinador dividia a marca de oito conquistas com Luís Alonso Perez, o Lula.

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