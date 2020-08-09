Rivaldo parabeniza Luxemburgo e diz que ele foi seu melhor treinador, mas Figo responde: 'Para mim foi o pior'

Crédito: Luxemburgo foi criticado por Luís Figo em rede social (Cesar Greco/Agência Palmeiras

Após Vanderlei Luxemburgo conquistar o título paulista com o Palmeiras, vencendo o Corinthians nos pênaltis após empate em 1x1 no tempo normal, o ex-jogador Rivaldo elogiou o técnico nas redes sociais, dizendo que Luxa foi o "melhor" com quem trabalhou. No entanto, recebeu resposta ácida do também ex-atleta Luís Figo.

Rivaldo citou uma frase bastante utilizada por Luxemburgo em relação ao seu pioneirismo no quesito tático e deu os parabéns ao técnico de 68 anos pela conquista. O melhor jogador do mundo em 1999 foi comandado por Vanderlei no Palmeiras, entre 1994 e 1996:

- Parabéns, Palmeiras, pelo título mais que merecido. Eu já tive grandes treinadores, mas você, Vanderlei Luxemburgo, foi o melhor. Tudo que os treinadores da Europa fazem hoje você já fazia há 25 anos atrás. Você é o melhor - elogiou Rivaldo. Porém, o craque português, que foi eleito melhor do mundo em 2001 e foi comandado por Luxemburgo no Real Madrid, em 2005, foi completamente na contramão de Rivaldo:

- Fera, para mim foi o pior. Mau demais - respondeu Figo.

Na sequência, Rivaldo respondeu ao comentário do português: 'Cada um tem a sua opinião. Valeu, amigo, por você ser sincero e deixar a sua. Um grande abraço'.