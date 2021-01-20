Rivaldo diz 'ser contra' técnico estrangeiro na Seleção e acredita que PSG seria uma boa opção para Messi

Crédito: Betfair.net

A crescente onda de técnicos estrangeiros assumindo o comando de clubes brasileiros parece não agradar a todo mundo. Especialmente se o tema for uma possível troca na Seleção Brasileira. Campeão mundial em 2002, o ex-meia Rivaldo disse "ser contra" um não brasileiro na Amarelinha.

+ Tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022- Recentemente, Pep Guardiola completou 50 anos de idade e continua se destacando como um dos melhores técnicos do mundo. No entanto, se me perguntassem se eu gostaria de vê-lo comandando a Seleção Brasileira, eu diria que não. Não colocando em questão as suas qualidades, que são imensas, mas a verdade é que o Brasil foi pentacampeão do mundo sempre com técnicos da casa, e não teria sentido mudar isso nesta altura - disse Rivaldo à "Betfair", antes de completar:

- Pessoalmente, sou contra a vinda de um técnico estrangeiro para a Seleção Brasileira, pois sempre tivemos bons técnicos no nosso país e os resultados são visíveis. Eu fui a duas finais de Copa do Mundo com treinadores brasileiros e penso que isso fala por si só.

+ Conheça os times que disputarão o Mundial de Clubes 2020 e os seus destaques

O melhor jogador do mundo de 1999 também falou sobre um jogador que entende sobre ser eleito o melhor do planeta. Rivaldo comentou sobre a situação de Messi, que vive seus últimos meses de contrato com o Barcelona, e pode deixar o clube catalão.

Para o ex-atleta do Barcelona, o argentino seria uma boa opção para o Paris Saint-Germain.

- Na liga francesa ele poderia se destacar a cada jogo, pois é um campeonato mais fraco do que uma Premier League ou La Liga, além do que poderia gerir melhor seu esforço numa fase adiantada de sua carreira a fim de se apresentar no seu melhor na Liga dos Campeões. Financeiramente, também poucos clubes terão tanta possibilidade quanto o PSG de lhe oferecer um belo contrato. Então acredito que seria uma boa opção ele ir para o futebol francês - disse.