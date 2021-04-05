Rival nesta terça, Romero já se envolveu em polêmica com o Santos

Crédito: Romero se envolveu em confusão no último jogo do San Lorenzo (Divulgação/San Lorenzo

O Santos enfrenta o San Lorenzo, da Argentina, nesta terça-feira pela terceira fase da Copa Libertadores. As equipes se reencontram após 15 anos, mas Peixe já conhece algumas peças do rival, inclusive, com polêmica. Ángel Romero, atacante do San Lorenzo, já chamou o Santos de time pequeno quando atuava pelo Corinthians.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO caso aconteceu em março de 2018, pelo Campeonato Paulista. O Santos estava perdendo por 1 a 0, mas marcou com Diogo Vitor no último minuto e empatou o jogo. O atacante paraguaio, que estava em campo pelo lado rival, ironizou a comemoração do Santos e chamou de time pequeno. Pouco antes do gol santista, ele havia gerado uma confusão entre os reservas do Peixe ao deslizar de carrinho e quase atingir o banco.

Na última sexta-feira (2), o San Lorenzo venceu o Rosário Central por 2 a 0 no último duelo antes de enfrentar o Santos e mais uma o atacante Romero se meteu em confusão. Aos 50 minutos do segundo tempo, ele provocou o adversário fazendo embaixadinhas e tentou fazer um chapéu, que gerou uma confusão generalizada e, inclusive, levou a expulsão de Emiliano Vecchio, ex-jogador do Santos. Ele ainda marcou um gol no final da partida.O confronto Santos e Ángel Romero é bem equilibrado, foram 4 vitórias santistas, 2 empates e 3 triunfos do atacante. Todos os jogos do paraguaio contra o Santos, até então, foram vestindo a camisa do Corinthians em jogos válidos pelo Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

Ele marcou dois gols contra o Santos, um na vitória do Corinthians pelo Brasileirão e outro na vitória santista pela Copa do Brasil, que deu a classificação para a semifinal da competição para os santistas naquele ano.

Veja os números:

- Campeonato Brasileiro

10/08/2014 - Santos 0 x 1 Corinthians (Vila Belmiro) - gol do Gil11/09/2016 - Santos 2 x 1 Corinthians (Vila Belmiro) - gols de Vitor Bueno, Renato e Marlone03/06/2017 - Corinthians 2 x 0 Santos (Neo Química Arena) - gols de Romero e Jô10/09/2017 - Santos 2 x 0 Corinthians (Vila Belmiro) - gols de Lucas Lima e Ricardo Oliveira06/06/2018 - Corinthians 1 x 1 Santos (Neo Química Arena) - gols de Roger e Victor Ferraz

- Campeonato Paulista

06/03/2016 - Santos 2 x 0 Corinthians (Vila Belmiro) - gols de Ricardo Oliveira (2)04/03/2017 - Corinthians 1 x 0 Santos (Neo Química Arena) - gol de Jô04/03/2018 - Santos 1 x 1 Corinthians (Pacaembu) - gols de Renê Junior e Diogo Vitor

- Copa do Brasil