Rival do Vasco na estreia, Vila Nova pode ter 'lei do ex', tem ponta como destaque e bolas paradas como força

O Vasco iniciará a trajetória na Série B do Campeonato Brasileiro deste ano contra o Vila Nova, time que terminou dois pontos à frente do Cruz-Maltino na edição do ano passado do torneio. Dois times que se encontraram no meio de tabela ao final da competição (nono e décimo lugares), e que passaram por algum grau de mudança desde então. E quem acompanha de perto o visitante desta sexta-feira vê um time querendo olhar para cima.- O Vila Nova trata como objetivo principal se manter na Série B, mas alguns jogadores já afirmaram que buscam o acesso neste ano. O discurso, internamente, é este. Para isso, a equipe reconhece que precisa começar a competição de maneira diferente do que foi em 2021. Essa é justamente a expectativa por aqui: saber como será o comportamento do time depois da eliminação no Campeonato Goiano - relatou Alexandre Ferrari, repórter do jornal O Popular, ao LANCE!. E completou:

- No ano passado, o time apresentou dificuldades no começo da competição depois de perder o título goiano, e se recuperou apenas na virada de turno. Na ocasião, jogadores afirmaram que a dor da perda do título demorou para ser superada - explicou o jornalista.

-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

A equipe comandada pelo técnico Higo Magalhães caiu na fase semifinal na competição estadual deste ano, com um empate e uma derrota para o Atlético-GO. O time soma sete vitórias, seis empates e três reveses nos 16 jogos até aqui. A formação do elenco seguiu a lógica também adotada no Vasco: aumentar o nível e o tamanho.

Um dos reforços mais recentes é o centroavante Daniel Amorim, que defendeu o Cruz-Maltino na Série B do ano passado. E Matheuzinho é o destaque da equipe neste 2022. O ponta fez sete gols e deu duas assistências até aqui. Taticamente, porém, o Vila é parecido com o da temporada 2021.

- É uma equipe que tem a bola parada como uma das principais forças. As jogadas pelas beiradas do campo seguem sendo presentes nas ações ofensivas e o meio-campo possui alguns jogadores de talento que costumam ser importantes com e sem a bola - reforça Ferrari.