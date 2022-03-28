Rival do Botafogo na Copa do Brasil, Ceilândia eliminou Avaí de Barroca e é o líder do Candangão

O Botafogo vai estrear na Copa do Brasil contra o Ceilândia. O Alvinegro inicia a competição apenas na terceira fase por ter sido campeão da última Série B. Apesar de pouco conhecida, a equipe de Brasília vem aprontando no torneio nacional.+ Prazer, Erison! Atacante do Botafogo mostra credenciais e se despede como artilheiro do Carioca

O Ceilândia deixou Londrina e Avaí, que é comandado por Eduardo Barroca, ex-treinador do Botafogo, para trás. A vitória por 2 a 1 contra o Leão, inclusive, foi na Ressacada e de forma heroica - Gabriel Vidal marcou o gol da classificação aos 46 minutos do segundo tempo.

Essa já é a melhor campanha da história do Gato Preto, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, na história da Copa do Brasil. O Ceilândia passa por um bom ano: a equipe comandada por Adelson de Almeida também lidera o Campeonato Candango.

O Gato Preto tem 13 pontos contra 10 do Brasiliense, vice-colocado. As duas equipes já estão garantidas na decisão, mas se enfrentarão na última rodada da segunda fase - o Jacaré pode ultrapassar o Ceilândia em caso de vitória e, assim, ter vantagem para a final.

Taticamente, a equipe tem as transições ofensivas como uma das principais armas. O Gato Preto marcou 30 gols e sofreu 14 em 16 jogos disputados na temporada - são 12 vitórias, dois empates e duas derrotas.