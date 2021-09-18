Rivais neste domingo, Internacional e Fortaleza dão show de empatia

Crédito: No primeiro turno, o tricolor goleou por 5 a 1 na Arena Castelão (Ricardo Duarte/Internacional

O Internacional recebe o Fortaleza neste domingo (19), às 11h (de Brasília), no estádio Beira-Rio, em partida válida pela 21ª rodada do Brasileirão. Os Colorados não perdem há seis jogos e vão atrás de mais uma vitória para encostar no G6. O Fortaleza também está em um bom momento, tendo acabado de garantir vaga para a semifinal da Copa do Brasil após bater o São Paulo por 3 a 1 no confronto decisivo. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPorém, os dois times não fazem bons trabalhos apenas dentro de campo. As ações sociais e a empatia com o próximo são marcas de ambas gestões.

No último dia 11 de setembro, foi publicado no site do Inter um encontro entre o torcedor Henrique Maffei, vítima de um tumor cerebral, e o centroavante Paolo Guerrero. Henrique precisa de ajuda para custear o tratamento que envolve comidas e remédios. Por conta disso, o Clube do Povo divulgou um endereço online para que as pessoas possam contribuir e ajudar o paciente.

Em agosto, o Colorado convidou quatro garotos que fazem tratamento no Instituto da Criança com Diabetes (ICD) para fazerem uma visita ao Estádio Beira-Rio. Os pequenos torcedores ganharam um tour completo, brincaram de chute ao gol na beira do gramado e puderam ir ao museu do clube. Essa ação fez parte do lançamento da programação da 22ª Corrida para Vencer o Diabetes.

Os consulados da torcida do Inter também são engajados em trabalhos solidários. Um grupo de fãs da cidade de Alegrete ajudou em uma campanha promovida pela 'Rádio Nativa FM' e o 'Portal Alegrete Tudo', visando ajudar os cidadãos que sofriam com o inverno rigoroso. Felizmente, mais de 160 cobertores foram arrecadados e doados para pessoas em estado de vulnerabilidade social. Na cidade de Encantado, em julho, o Grupo Gigante Colorado do Consulado arrecadou cestas básicas, roupas e cobertores para os mais necessitados.

- O Internacional, enquanto Clube do Povo, preza pela atenção a todos os aspectos que envolvem a comunidade colorada. Historicamente, a torcida do Inter, por meio dos consulados, torcidas organizadas e grupos de torcedores, sempre demonstrou sua responsabilidade social através de diversas atividades assistenciais. Neste período de pandemia, isso se intensificou de uma forma ainda mais especial. Para o Inter, é um orgulho ver a solidariedade e empatia como marcas da imensa massa colorada espalhada por todo o Mundo - explica Cauê Vieira, vice-presidente de Relacionamento Social do Colorado.

O Fortaleza, bem como o time gaúcho, realiza ações para engajar a torcida em boas ações de empatia. Em abril, o Leão do Pici lançou a campanha intitulada de “FO2RTALEZA”, que arrecadou fundos com a venda das camisas utilizadas pelos atletas em jogo contra o Bahia, pela Copa do Nordeste, e os reverteu para a compra de capacetes Elmo. A ideia deu certo e o clube doou 17 unidades do equipamento de respiração assistida para a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, comentou sobre o tema: